Giải độc đắc Vietlott gần trăm tỷ cao nhất tháng 6 phải “cưa đôi” cho 2 người

Vào tối ngày 19/6, kỳ quay số mở thưởng thứ 601 loại hình xổ số Mega 6/45 đã xác định được chủ nhân của tấm vé trúng giải Jackpot, trị giá 91.368.222.000 đồng, cao nhất của tháng 6.

Điều đặc biệt là giải thưởng khủng này có tận 2 chủ nhân sau công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott)công bố 2 chiếc vé của những người chơi may mắn cùng trúng giải, Infonet đưa tin.

Giải Jackpot cao nhất tháng 6 của Vietlott.

Còn thông tin trên Tuổi trẻ, Đại diện Vietlott cho biết qua tra soát trên hệ thống, một vé trúng thưởng giải Jackpot này được phát hành tại điểm bán có địa chỉ 85 đường 15, Tân Kiểng, quận 7, TP.HCM.

Vé số may mắn còn lại được bán ra điểm bán hàng ở 75A Nguyễn Đình Chiểu, phường 1, thành phố Tân An, Long An.

Theo quy định, giải thưởng Jackpot này phải chia đều cho cả 2 chiếc vé trúng thưởng, mỗi chủ nhân của chiếc vé may mắn này sẽ được hơn 45 tỷ đồng, chưa trừ thuế thu nhập cá nhân.