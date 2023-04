Giải cứu 6 người trong ngôi nhà bị cháy ở Hà Nội

Công an thành phố Hà Nội thông tin, vụ cháy xảy ra vào khoảng 4h28 cùng ngày. Nhận tin báo từ người dân và Trung tâm Thông tin chỉ huy 114, Công an thành phố Hà Nội, Công an huyện Mê Linh điều động 2 xe chữa cháy đến hiện trường triển khai đội hình dập tắt đám cháy.

Hiện trường vụ việc.

Khu vực cháy được xác định là khu bếp rộng khoảng 4m2. Đến 4h35 ngày 7/4, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Lực lượng chữa cháy đã hỗ trợ di chuyển, giải cứu 6 người trong gia đình mắc kẹt từ tầng 4 xuống tầng 1, thoát nạn ra ngoài an toàn.

Công an huyện Mê Linh đang điều tra nguyên nhân vụ cháy.