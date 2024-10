Tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa ngày 12-10 cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Đức (SN 1995), Nguyễn Văn Tưởng (SN 2000, cùng ngụ xã Hoằng Phụ, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) và Lê Viết Cường (SN 1990, ngụ xã Xuân Phong, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "Mua bán người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 151 Bộ luật Hình sự; Lê Quang Thái (SN 1998, ngụ xã Các Sơn, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hóa) về hành vi "giữ người trái pháp luật" quy định tại Điều 157 Bộ luật Hình sự; Vũ Đoàn Duy Khánh (SN 2006, ngụ xã An Thịnh, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) về hành vi "dâm ô đối với người dưới 16 tuổi" quy định tại Điều 146 Bộ luật Hình sự.



Cơ sở kinh doanh Karaoke G7 có nhiều nhân viên nữ

Trước đó, khoảng 1 giờ 30 phút ngày 3-10, Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Văn phòng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đấu tranh thành công chuyên án 924D, bắt giữ 5 đối tượng liên quan đến hành vi mua bán người, giữ người trái pháp luật, dâm ô đối với người dưới 16 tuổi tại cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke G7 tại thôn 1, xã Hoằng Ngọc, huyện Hoằng Hóa, tỉnh Thanh Hóa do Nguyễn văn Đức đứng tên điều hành hoạt động, giải cứu 58 nạn nhân là nữ giới (trong đó có 12 nạn nhân dưới 16 tuổi).

Cơ sở kinh doanh Karaoke G7 là tổ hợp các hình thức kinh doanh Karaoke, massage có tên pháp nhân là Công ty TNHH Phát triển Mạnh Đức do Nguyễn Văn Đức là người đứng tên và điều hành hoạt động.

Các cô gái làm việc tại cơ sở kinh doanh Karaoke G7

Để thu hút khách đến hát, chủ cơ sở này đã sử dụng nhiều thủ đoạn để tuyển nhiều nhân viên nữ có độ tuổi từ 14 đến 30 tuổi. Hằng ngày, nhân viên buộc phải ăn mặc hở hang để phục vụ khách. Khi nhân viên đến làm việc tại Karaoke G7 được đưa vào khu nhà biệt lập để quản lý nghiêm ngặt, không được tự do đi lại, sinh hoạt, mọi hoạt động của nhân viên đều bị giám sát, theo dõi chặt chẽ.

Hiện, vụ việc đang được Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra, làm rõ.