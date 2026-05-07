Chiều 7/5, Phòng Cảnh sát PCCC-CNCH (PC07), Công an TP.HCM cho biết, lực lượng Cảnh sát PCCC vừa kịp thời giải cứu 2 người mắc kẹt trong thang máy tại nhà trọ ở phường An Phú.

Trước đó, khoảng 2h7 cùng ngày, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 30 nhận tin báo từ Trung tâm thông tin 114 về việc xảy ra sự cố kẹt thang máy tại nhà trọ ở địa chỉ Ô 46 đường D6 (khu dân cư Việt Sing, phường An Phú, TP.HCM). Theo thông tin ban đầu, thang máy gặp sự cố kỹ thuật khi đang di chuyển, khiến 2 người mắc kẹt bên trong, không thể tự thoát ra ngoài.

Hiện trường sự việc

Nhận tin, Đội Chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ khu vực 30 đã điều động 1 xe chữa cháy cùng 6 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện cứu nạn, cứu hộ chuyên dụng đến hiện trường để triển khai công tác cứu nạn, cứu hộ.

Đến 2h20 cùng ngày, Cảnh sát PCCC có mặt tại hiện trường và khai đội hình, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để banh, cắt, mở cửa thang máy, tiếp cận vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt bên trong.

Đến 2h32 cùng ngày, Cảnh sát đã đưa thành công 2 người mắc kẹt ra ngoài an toàn. Hai nạn nhân được xác định là chị Từ Thị Thanh T. (SN 2000, thường trú tại Long Xuyên, An Giang) và Dương Minh T. (SN 2007, thường trú tại Hòn Đất, Kiên Giang). Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người, các nạn nhân không bị thương và được bàn giao cho Công an phường tiếp tục xử lý theo quy định.

Cảnh sát PCCC TP.HCM khuyến cáo người dân thường xuyên kiểm tra, bảo trì hệ thống thang máy theo định kỳ; Khi xảy ra sự cố kẹt thang máy cần giữ bình tĩnh, không tự ý cạy cửa hoặc trèo ra ngoài.

Đồng thời, sử dụng chuông báo động, điện thoại khẩn cấp trong thang máy để liên hệ hỗ trợ; Gọi ngay số 114 khi cần Cảnh sát PCCC-CNCH hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ