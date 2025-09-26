Sáng 28/9/2025, tại Công viên Hòa Bình, Hà Nội, Giải chạy hòa nhập "Muôn màu sắc, một hành trình" sẽ được tổ chức. Đây là một sự kiện thể thao cộng đồng đặc biệt, là điểm nhấn trong sự kiện Nghe bằng Mắt lần thứ 8. Giải chạy không chỉ là một cuộc thi mà còn là nơi lan tỏa thông điệp nhân văn, tạo ra một không gian thân thiện và cởi mở cho cộng đồng người Điếc và người khuyết tật.

Sự kiện được đồng tổ chức bởi nhóm Nghe bằng Mắt cùng các đơn vị Angels' Haven Việt Nam (AH), Hiệp hội Vì Giáo dục cho Mọi Người Việt Nam (VAEFA) và Ban vận động thành lập Hội người Điếc Việt Nam, trong khuôn khổ chương trình Hợp tác công – tư của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Hàn Quốc (KOICA), thuộc dự án "Nâng cao chất lượng giáo dục hòa nhập cho trẻ khuyết tật tại Việt Nam giai đoạn 2". Ban tổ chức cho biết mục tiêu chính của giải chạy là thúc đẩy tinh thần hòa nhập, khẳng định quyền tham gia bình đẳng của người khuyết tật trong mọi hoạt động xã hội.

"Muôn màu sắc, một hành trình" năm nay gây ấn tượng mạnh mẽ với sự chuẩn bị chu đáo, hướng đến sự hòa nhập toàn diện. Các cự ly chạy được thiết kế phù hợp với nhiều dạng khuyết tật.

Đặc biệt, ban tổ chức đã bố trí phiên dịch ngôn ngữ ký hiệu cho toàn bộ chương trình, bảo đảm mọi người Điếc đều có thể tiếp cận thông tin đầy đủ. Số báo danh và huy chương được thiết kế kèm chữ nổi cho người khiếm thị. Có tình nguyện viên chạy cùng người khiếm thị và người khuyết tật trí tuệ trên suốt cung đường chạy. Khu vực tổ chức tại Công viên Hòa Bình cũng được chọn lựa kỹ lưỡng với địa hình bằng phẳng, đảm bảo an toàn tối đa cho tất cả các vận động viên.

Bên cạnh hoạt động chạy bộ, sự kiện còn có các gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công của người khuyết tật và các tiết mục văn nghệ đặc sắc do chính họ biểu diễn.

"Muôn màu sắc, một hành trình" không chỉ đơn thuần là một giải chạy, mà còn là lời nhắn gửi mạnh mẽ về bình đẳng và hòa nhập trong tiếp cận thể thao, văn hóa và đời sống xã hội. Đây cũng là cơ hội để cộng đồng cùng nhìn thấy, lắng nghe, trân trọng và đồng hành với những khả năng khác biệt, những sắc màu tươi đẹp mà người khuyết tật mang lại.