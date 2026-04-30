Giấc mơ điện ảnh: Hướng rẽ sau vương miện của các Hoa hậu

Danh sách này ngày càng kéo dài như Trần Tiểu Vy, Đoàn Thiên Ân, Nguyễn Cao Kỳ Duyên, H'Hen Niê, Thủy Tiên, Xuân Hạnh, Mai Phương... Tuy nhiên, phía sau lựa chọn này là những cơ hội và thách thức đan xen, đặt ra bài toán về năng lực, chiến lược và sự bền vững của con đường hậu vương miện.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân tập thoại cùng NSND Lê Khanh trong phim "Hẹn em ngày nhật thực".

Phía sau lựa chọn này là những cơ hội và thách thức đan xen, đặt ra bài toán về năng lực, chiến lược và sự bền vững của con đường hậu vương miện. Sự dịch chuyển của các hoa hậu sang điện ảnh không phải hiện tượng đơn lẻ mà phản ánh nhu cầu trong bối cảnh showbiz ngày càng cạnh tranh. Những dự án thời gian gần đây có sự tham gia của các Hoa hậu như Trần Tiểu Vy (Ốc mượn hồn), Huỳnh Minh Kiên (Bus: Chuyến xe một chiều), Đoàn Thiên Ân (Hẹn em ngày nhật thực) hay Huỳnh Nguyễn Mai Phương (Trùm Sò) trở thành "bệ phóng" để các người đẹp thử sức với vai trò diễn viên. Hoa hậu vốn sở hữu độ nhận diện cao, lượng người theo dõi lớn và khả năng tạo hiệu ứng truyền thông ngay từ khi dự án công bố. Trong bối cảnh điện ảnh Việt vốn chuộng các yếu tố ngôi sao để thu hút khán giả, việc lựa chọn các gương mặt này là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, đằng sau sự thuận lợi ban đầu là một hành trình dài.

Sự tham gia của các hoa hậu, á hậu vào lĩnh vực điện ảnh cho thấy một xu hướng tất yếu: người đẹp ngày nay không chỉ dừng lại ở biểu tượng nhan sắc, mà hướng tới hình ảnh đa năng hơn. Tuy nhiên, điện ảnh là lĩnh vực có tính sàng lọc cao, không phải mọi bước chuyển đều dẫn đến thành công. Vương miện chỉ là điểm khởi đầu, chỉ những người thực sự nghiêm túc với nghề, sẵn sàng học hỏi và chấp nhận va vấp mới có thể trụ lại lâu dài.



Hoa hậu Trần Tiểu Vy trong phim "Ôc mượn hồn" dự kiến ra mắt tháng 6/2026.

Điểm mạnh đầu tiên của các người đẹp từ những cuộc thi nhan sắc bước vào điện ảnh là ngoại hình nổi bật. Không chỉ đẹp, họ còn được đào tạo về thần thái, biểu cảm và cách xuất hiện trước ống kính - yếu tố quan trọng trong nghệ thuật hình ảnh.

Thứ hai là bản lĩnh sân khấu và kỷ luật nghề nghiệp. Quá trình tham gia các cuộc thi sắc đẹp giúp họ quen với áp lực công chúng, biết cách kiểm soát cảm xúc và duy trì hình ảnh cá nhân. Điều này giúp họ không bị hụt hơi khi bước vào môi trường làm phim vốn nhiều áp lực.

Mai Phương đóng phim điện ảnh đầu tay "Trùm Sò" đang chiếu tại rạp.

Cuối cùng, không thể bỏ qua sức hút truyền thông. Một bộ phim có sự tham gia của hoa hậu dễ dàng tạo hiệu ứng lan tỏa trên mạng xã hội, góp phần gia tăng độ phủ và sự quan tâm ban đầu từ khán giả.

Những yếu tố này khiến việc lấn sân điện ảnh trở thành một lựa chọn hấp dẫn, không chỉ với người đẹp mà cả nhà sản xuất.

Huỳnh Minh Kiên đóng cặp với Vĩnh Đam trong phim "Bus: Chuyến xe một chiều".

Dẫu vậy, điện ảnh không vận hành theo logic của các cuộc thi sắc đẹp. Nếu sân khấu tôn vinh sự hoàn hảo hình ảnh, thì phim trường lại đòi hỏi chiều sâu nội tâm và khả năng hóa thân, những yếu tố không thể bù đắp bằng danh hiệu. Thực tế cho thấy, nhiều hoa hậu khi mới lấn sân thường gặp hạn chế về diễn xuất như cách thoại thiếu tự nhiên, biểu cảm chưa đa dạng, hoặc khó nhập vai với những nhân vật có tâm lý phức tạp. Điều này khiến họ dễ bị gắn mác "bình hoa di động". Bên cạnh đó là áp lực dư luận. Khác với diễn viên trẻ vô danh, mỗi bước đi của hoa hậu đều được công chúng soi chiếu kỹ lưỡng. Một vai diễn chưa tròn trịa có thể nhanh chóng trở thành chủ đề tranh luận, thậm chí ảnh hưởng đến hình ảnh cá nhân đã xây dựng trước đó.

Đạo diễn Lê Thiện Viễn đang hướng dẫn diễn xuất cho Á hậu Ngọc Thảo trong phim "Hẹn em ngày nhật thực".

Điểm mấu chốt của bước chuyển này không nằm ở việc "có nên đóng phim hay không", mà ở cách các hoa hậu tiếp cận điện ảnh. Nếu xem đây là một bước đi chiến lược, họ cần đầu tư bài bản: học diễn xuất, lựa chọn kịch bản phù hợp, chấp nhận đi từ vai nhỏ để tích lũy kinh nghiệm. Ngược lại, nếu chỉ coi điện ảnh như một trải nghiệm thì khả năng thất bại là điều khó tránh. Trường hợp của nhiều nghệ sĩ đi trước cho thấy, thành công trong điện ảnh không đến từ danh hiệu, mà từ quá trình rèn luyện lâu dài và lựa chọn đúng vai diễn.