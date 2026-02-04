Thông báo mới của TP. Hà Nội về đăng ký thường trú, tạm trú: Người dân cần biết để tránh bị xử phạt

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã có thông báo về việc ban hành Hướng dẫn thực hiện các quy định của pháp luật về cư trú. Việc này nhằm giúp người dân nắm rõ trách nhiệm, quyền lợi và thực hiện đúng quy định, tránh phát sinh vi phạm không đáng có.

Tại hướng dẫn, UBND TP.Hà Nội nêu: Về đăng ký thường trú, người đã có đăng ký thường trú khi chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện phải đăng ký thường trú tại nơi ở mới trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện.

Về đăng ký tạm trú, công dân sinh sống, lao động, học tập tại chỗ ở hợp pháp ngoài phạm vi đơn vị hành chính cấp xã nơi đã đăng ký thường trú từ 30 ngày trở lên phải thực hiện đăng ký tạm trú.

Về thông báo lưu trú, áp dụng với trường hợp lưu trú dưới 30 ngày tại hộ gia đình, cơ sở y tế, cơ sở lưu trú du lịch hoặc các địa điểm có chức năng lưu trú.

UBND Hà Nội thông tin, các hành vi không đăng ký thường trú, tạm trú, không thông báo lưu trú hoặc khai báo cư trú không đúng quy định đều có thể bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Đặc biệt, cơ sở lưu trú và người nước ngoài vi phạm quy định khai báo tạm trú có thể bị phạt từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng theo Nghị định số 282/2025/NĐ-CP của Chính phủ.

Để đánh bị xử phạt, người dân cần chủ động thực hiện đầy đủ các thủ tục cư trú theo quy định; khi có vướng mắc, liên hệ Công an cấp xã để được hướng dẫn hoặc thực hiện thủ tục trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công quốc gia. Theo UBND TP. Hà Nội, việc tuân thủ quy định về cư trú là bảo vệ quyền lợi chính đáng của mỗi người dân.

Khi gặp khó khăn, người dân cần liên hệ Công an cấp xã nơi thực hiện thủ tục để được hướng dẫn; hoặc phản ánh về Công an Thành phố để được giải quyết kịp thời.