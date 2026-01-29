Giá vàng ngày 29/1 tăng mạnh

Thị trường vàng ngày 29/1/2026 đang ghi nhận những diễn biến đáng chú ý. Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, bảng điện tử tại các đơn vị kinh doanh lớn liên tục điều chỉnh theo chiều hướng tăng.

Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay đã chính thức vượt mốc 5.500 USD/ounce, tăng 3,2% trong phiên sáng. Đà tăng của thế giới đã tác động trực tiếp đến thị trường trong nước. Tại các doanh nghiệp lớn như SJC, DOJI, PNJ, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh tăng từ 6,4 đến 6,9 triệu đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Theo ghi nhận gần nhất, SJC, DOJI, PNJ điều chỉnh giá vàng miếng lên mức 187,3 - 190,3 triệu đồng/lượng, tăng tới 5,6 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 6,1 triệu đồng ở chiều bán so với kết phiên trước đó. Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải bán ra vàng SJC ở mức thấp hơn 189,7 triệu đồng/lượng; mua vào tại mức 187,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng nhẫn cũng trên đà tăng mạnh. Bảo Tín Minh Châu đã tăng giá vàng nhẫn tròn trơn thêm 7,2 triệu đồng mỗi lượng so với đầu ngày, hiện niêm yết mua vào - bán ra tại mức 187,2 - 190,2 triệu đồng/lượng. SJC, DOJI, PNJ đang giao dịch vàng nhẫn trơn tại ngưỡng 186,8 - 189,8 triệu đồng/lượng, tăng khoảng 6,1 - 6,8 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra so với phiên trước đó. Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết vàng nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo tại ngưỡng 186,7 - 189,7 triệu đồng/lượng.

Mức giá này khiến thị trường vàng tại các khu vực như Trần Nhân Tông (Hà Nội) hay chợ Bến Thành (TP.HCM) trở nên sôi động hơn. Nhiều người dân tranh thủ bán chốt lời, trong khi một số khác vẫn tiếp tục mua vào với kỳ vọng giá còn tăng trưởng.

Băn khoăn của những người giữ vàng

Trong bối cảnh giá vàng biến động, ông Nguyễn Văn Hùng (60 tuổi, Hà Đông, Hà Nội) lại có những băn khoăn riêng. Là người thuộc thế hệ trước, ông Hùng có thói quen tích lũy tài sản bằng vàng. Suốt 30 năm qua, ông thường mua nhẫn tròn trơn tại các cửa hàng gần nhà để dành.

Số lượng vàng tích lũy hiện tại khá lớn. Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chỗ phần lớn số nhẫn tròn này được mua từ nhiều năm trước tại các cửa hàng nhỏ. Qua thời gian dài và nhiều lần chuyển nhà, toàn bộ giấy tờ, hóa đơn mua bán đã không còn giữ được.

"Tôi nghe thông tin sắp có quy định mới từ ngày 9/2 liên quan đến việc bán vàng không hóa đơn. Vàng của tôi là tài sản tích cóp, là vàng thật, giờ tôi lo lắng không biết thiếu giấy tờ ngày xưa thì có gặp khó khăn khi giao dịch hay không?", ông Hùng chia sẻ.

Thực tế, không chỉ ông Hùng, nhiều người dân đang nắm giữ vàng miếng, vàng nhẫn từ nhiều năm trước cũng đang tìm hiểu lại các hóa đơn cũ. Trên mạng xã hội, những thắc mắc về việc "sau ngày 9/2/2026, giao dịch vàng không hóa đơn sẽ ra sao" đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Quy định từ ngày 9/2: Vàng mất hóa đơn có bán được không?

Để giải đáp thắc mắc của ông Hùng và người dân, cần nhìn nhận chính xác vào các văn bản pháp luật, cụ thể là Nghị định 340/2025/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và ngân hàng, có hiệu lực từ ngày 9/2/2026.

1. Vàng không hóa đơn có bán được không?

Câu trả lời là CÓ đối với người dân sở hữu vàng hợp pháp.

Các chuyên gia pháp lý cho biết: Việc người dân sở hữu vàng miếng, vàng nhẫn do tích trữ lâu năm nhưng mất hóa đơn là tình huống phổ biến. Pháp luật hiện hành và Nghị định 340 sắp có hiệu lực không cấm người dân bán vàng khi mất hóa đơn, và không có quy định tịch thu vàng của người dân chỉ vì thiếu giấy tờ mua bán cũ.

Quy định tịch thu vàng chỉ áp dụng cho các trường hợp kinh doanh trái phép, buôn lậu, hoặc vận chuyển vàng trái phép qua biên giới (Căn cứ điểm a khoản 3 điều 5 và điều 28 Nghị định 340/2025/NĐ-CP (có hiệu lực từ ngày 9/2/2026). Nếu ông Hùng mang số vàng của mình ra bán tại các cơ sở kinh doanh được cấp phép, quyền sở hữu tài sản vẫn được đảm bảo.

2. Địa điểm giao dịch hợp pháp

Đây là điểm người dân cần lưu ý. Từ ngày 9/2/2026, quy định quản lý sẽ chặt chẽ hơn đối với địa điểm giao dịch.

Nếu người dân bán vàng (kể cả có hay không có hóa đơn) cho các cửa hàng không có giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng, người dân có thể bị xử phạt hành chính.

Ngược lại, nếu bán tại các tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước cấp phép (như SJC, PNJ, DOJI, các ngân hàng thương mại...), giao dịch là hoàn toàn đúng quy định.

3. Mất hóa đơn ảnh hưởng gì đến giá trị?

Dù vẫn được phép giao dịch, việc mất hóa đơn có thể mang lại một số bất tiện về thương mại.

Với vàng miếng SJC: Nếu miếng vàng không bị móp méo, bao bì còn nguyên vẹn, người dân vẫn có thể bán tại hệ thống SJC hoặc các đại lý ủy quyền, dù không còn hóa đơn mua hàng.

Với vàng nhẫn tròn trơn: Đây là loại vàng khó xác định nguồn gốc hơn. Nếu ông Hùng mang nhẫn của tiệm A (đã mất hóa đơn) sang bán cho tiệm B, đơn vị thu mua thường sẽ phải kiểm định lại tuổi vàng. Trong trường hợp này, các tiệm vàng có thể mua lại với giá thấp hơn một chút so với vàng có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ.

Lưu ý cho người dân:

Trong bối cảnh giá vàng đang ở mức cao, người dân như ông Hùng nên lưu ý:

- Giao dịch tại cơ sở được cấp phép: Mang vàng đến các thương hiệu lớn hoặc cơ sở có giấy phép kinh doanh vàng miếng để giao dịch an toàn và đúng luật.

- Chuẩn bị tâm lý kiểm định: Với vàng nhẫn mất hóa đơn, người bán nên chấp nhận việc có thể phải kiểm định lại tuổi vàng hoặc chịu mức chênh lệch giá nhỏ.

- Cập nhật thông tin chính thống: Các quy định mới từ 9/2 tập trung quản lý hoạt động kinh doanh và chống buôn lậu, không ảnh hưởng đến quyền sở hữu và giao dịch tài sản hợp pháp của người dân.