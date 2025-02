Giá vàng tăng nhanh rồi giảm sâu, người dân TP.HCM đổ xô đi bán

Hơn 12h trưa, khu vực thu mua vàng tại Mi Hồng đông đúc khách đến bán vàng. Có người cho biết tranh thủ buổi trưa nghỉ làm đi bán vàng chốt lời; nhiều người khác thì nói họ thấy giá vàng giảm nhanh sau buổi sáng tăng nóng, sợ giảm tiếp nên bán cho chắc ăn.

Khu vực thu mua vàng đông nghẹt khách chen nhau bán, trái ngược với vài ngày trước, khách chỉ tập trung ở khu bán ra. (Ảnh: H. Linh)

Bà Ngọc Dung ở Phú Nhuận cho biết bà bán hơn 3 lượng vàng nhẫn mua để dành từ cuối tháng 9 năm ngoái, vì đang có công việc cần tiền chứ không phải lướt sóng. Nhưng tính ra mỗi lượng vàng bà cũng lời được hơn 5 triệu đồng.

"Tôi định hết tháng Giêng mới bán để xây nhà, nhưng mấy ngày nay thấy giá thất thường, sáng nay lên cao rồi giảm mạnh nên bán cho yên tâm. Ba lượng vàng tôi mua lúc giá 83 triệu đồng/lượng, bây giờ bán có lời 16,5 triệu đồng. Nói gì nói, mua vàng giúp tôi giữ được tiền tích cóp, lại có lời rất tốt, dễ mua dễ bán nên cứ có tiền là tôi gom mua vàng", bà Dung nói.

Cũng như bà Dung, nhiều người thấy giá vàng giảm sau buổi sáng tăng nóng lên mốc 93 triệu đồng/lượng rồi hạ về dưới 91 triệu đồng/lượng nên tranh thủ đi bán. Một số người giữ vài chỉ cũng tỏ ra lo ngại, đi chốt lời.

Tại thời điểm 12h45, Mi Hồng niêm yết giá vàng miếng SJC bán ra 90,7 triệu đồng/lượng, mua vào 88,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn mua vào bán thấp hơn vàng miếng 200 nghìn đồng, mua - bán lần lượt 88,5-90,5 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán mỗi lượng vàng lên 2 triệu đồng/lượng.

Hơn 40 phút sau, giá mua vàng miếng được đẩy lên thêm 200 nghìn đồng/lượng nhưng bán lại giảm 200 nghìn đồng, tương ứng giá bán 90,5 triệu đồng/lượng, mua vào 88,9 triệu đồng/lượng. Đến 14h30, giá mua - bán tiếp tục kéo giảm, tương ứng 88,4-90 triệu đồng/lượng.

Giá mua đang ở mức 88,2 triệu đồng/lượng và bán ra 89,8 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán mỗi lượng vàng rút xuống còn 1,6 triệu đồng.

Giữa trưa, nhiều người vội vã mang vàng đi bán chốt lời. (Ảnh: H. Linh)

Tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC), giá vàng từ đầu giờ chiều cũng tăng giảm trái chiều so với buổi sáng. Lúc 14h, SJC niêm yết giá bán vàng miếng 90,9 triệu đồng/lượng, giảm tiếp 300 nghìn đồng so với cuối phiên sáng và giảm đến 1,9 triệu so với mức đỉnh đầu giờ sáng. Nhưng giá mua vào lại tăng 100 nghìn đồng, đang ở mức 88,4 triệu đồng/lượng. Chênh lệch mua bán mỗi lượng vàng khoảng 2,5 triệu đồng.

Vàng nhẫn 99,99 tại SJC bán ra ở mức 90,7-90,9 triệu đồng/lượng (tùy loại nửa chỉ, 1 chỉ...), mua vào 88,2 triệu đồng/lượng.

Vào đầu giờ sáng nay, ngay khi mở cửa, giá vàng miếng đã tăng nóng lên 92,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra, mua vào 89,8 triệu đồng/lượng.

Đến 9h, giá vàng miếng SJC được điều chỉnh lên mốc kỷ lục 93,1 triệu đồng/lượng bán ra, mua vào 90,1 triệu đồng/lượng.

PNJ cũng bán vàng miếng SJC trong buổi sáng là 93,1 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn 99,99 cũng vọt lên 91,7 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu lúc 10h sáng bán vàng nhẫn cao chưa từng có tại 93,05 triệu đồng/lượng, mua vào 89,1 triệu đồng/lượng.

Riêng Công ty Mi Hồng có giá mua - bán vàng miếng ổn định hơn, tại 89,8 - 91 triệu đồng/lượng. So với chiều hôm trước, mỗi lượng vàng tại doanh nghiệp này mua vào chỉ tăng 200.000 đồng bán ra tăng 700.000 đồng.

Tuy nhiên, dần về cuối giờ trưa, giá bán được kéo giảm mạnh về dưới 91 triệu đồng/lượng.