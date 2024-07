Giá vàng SJC, giá vàng nhẫn hôm nay ngày 24/7

Cụ thể, Công ty SJC niêm yết giá vàng nhẫn 9999 ở mức 75,8-77,3 triệu đồng/lượng. PNJ áp dụng giá 75,82-77,17 triệu đồng/lượng. DOJI niêm yết 75,95-77,20 triệu đồng/lượng, trong khi Bảo Tín Minh Châu là 75,88-77,18 triệu đồng/lượng.



Giá vàng SJC không thay đổi, niêm yết 77,5 triệu đồng/lượng chiều mua và 79,5 triệu đồng/lượng chiều bán.

Sáng hôm qua 23/7, tại Họp báo của Ngân hàng Nhà nước, Phó Thống đốc Đào Minh Tú cho biết trước đây vàng SJC có thời điểm cao bất hợp lý, chênh lệch rất lớn với giá vàng thế giới. NHNN đã từng tổ chức 9 phiên đấu thầu vàng miếng, tuy nhiên không có tác động như mong đợi. Sau đó, NHNN đã chuyển sang hình thức bán vàng trực tiếp cho người dân thông qua 4 ngân hàng lớn và Công ty SJC. Giải pháp này bước đâu đã phát huy hiệu quả, đưa chênh lệch về mức phù hợp. "Tuy nhiên, đây là giải pháp trước mắt. Về lâu dài, NHNN và các bộ ngành sẽ có chính sách mới để quản lý thị trường vàng hiệu quả, trên nguyên tắc sửa lại Nghị định 24, nhưng vấn đề là sửa sao để đảm bảo thông thoáng cho nền kinh tế", Phó Thống đốc nói.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng đi ngang trong biên độ hẹp, hiện ở mức 2.408 USD/ounce, tương đương với khoảng 74 triệu đồng/lượng khi quy đổi theo tỷ giá VND/USD hiện hành.

Theo Sadiq Adatia, Giám đốc đầu tư tại BMO Global Asset Management, vàng đang hoạt động giống như một tài sản tăng trưởng hơn là nơi trú ẩn an toàn. Ông nói: "Thông thường, vàng là một biện pháp phòng ngừa lạm phát, phòng ngừa đối với đồng đô la Mỹ và phản ứng với lợi suất. Tuy nhiên những gì chúng ta thấy trong nửa đầu năm nay là vàng tăng mạnh và đồng đô la Mỹ cũng vậy, vàng tăng giá ngay cả khi không có tâm lý e ngại rủi ro. Mọi người đang nắm giữ vàng vì nhiều lý do khác nhau chứ không chỉ vì lý do truyền thống. Nhiều quốc gia cũng đang mua vàng để bổ sung dự trữ thay cho các loại tiền tệ khác".