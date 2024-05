Giá vàng SJC đột ngột "quay xe" lao dốc, nên mua hay bán?

Đến 11 giờ ngày 11-5, Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào 88,8 triệu đồng/lượng, bán ra 91,3 triệu đồng/lượng - giảm mạnh 1,1 triệu đồng/lượng so với đầu buổi sáng.



Công ty SJC hạ giá vàng SJC mua vào tới 1,3 triệu đồng/lượng, khiến chênh lệch giá mua - bán giãn rộng lên 2,5 triệu đồng/lượng.

Không chỉ Công ty SJC, một số doanh nghiệp khác như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu... cũng đồng loạt giảm mạnh giá giao dịch vàng SJC so với buổi sáng.

Giá vàng miếng SJC giảm mạnh vào trưa nay

Trên thị trường tự do, giá vàng miếng SJC còn giảm mạnh hơn. Một số tiệm vàng đã giảm giá vàng SJC bán ra còn 90,5 triệu đồng/lượng.

Chủ một tiệm vàng ở TP HCM cho hay lực bán bắt đầu xuất hiện trong sáng nay khiến giá giảm nhanh. Đồng thời, nhiều người cùng chốt lời khi giá vàng miếng lập đỉnh ở vùng 92,4 triệu đồng/lượng. Diễn biến này ngược với hôm qua, khi lực mua nhiều hơn, đẩy giá vàng liên tục tăng sốc.

Khi giá vàng miếng biến động mạnh, nhiều người băn khoăn thời điểm này nên mua hay bán, nhất là một số dự báo cho rằng giá vàng thế giới có thể tăng lên 3.000 USD/ounce trong thời gian tới (tương đương giá vàng miếng SJC 110 triệu đồng, trong trường hợp vẫn cách biệt với thế giới 17-18 triệu đồng như hiện tại).

Giá vàng SJC tăng phi mã: Muốn mua vàng phải chờ!ĐỌC NGAY

Chuyên gia vàng Trần Duy Phương cho rằng thời điểm này không nên mua vàng SJC vì chênh lệch với giá thế giới đã lên tới mức kỷ lục 18-19 triệu đồng. Đây là mức quá rủi ro và trong quá khứ, mỗi khi chênh lệch chạm tới mức này thì giá vàng SJC thường đảo chiều rớt mạnh.

"Nếu phải mua vàng, nên chọn vàng nhẫn 24K cũng chất lượng 99,99% của những thương hiệu lớn hoặc tiệm vàng quen để tránh rủi ro. Bởi lẽ, giá vàng nhẫn đang cách biệt với thế giới khoảng 3-4 triệu đồng/lượng, thấp hơn nhiều so với mức chênh lệch của vàng SJC và thế giới. Tâm lý của thị trường kỳ vọng giá vàng miếng SJC còn tăng tiếp, nhưng với biên độ chênh lệch này thì khả năng cơ quan quản lý sẽ phải can thiệp để thu hẹp. Do đó, sẽ rủi ro khi mua vàng miếng SJC lúc này" - ông Phương phân tích.