Giá vàng nhẫn tăng vọt sáng 16/5, vượt 77 triệu đồng/lượng

Mở cửa sáng 16/5, giá vàng nhẫn trơn tại hàng loạt thương hiệu đồng loạt tăng mạnh so với hôm qua, mức tăng khoảng 400-500 nghìn đồng/lượng. Theo đó, giá bán ra vàng nhẫn đạt trên 77 triệu đồng/lượng.

Cụ thể lúc 8h30 tại Vàng bạc đá quý Sài Gòn, giá vàng nhẫn 9999 tăng 400 nghìn đồng/lượng lên 75,35-77,15 triệu đồng/lượng. DOJI tăng 300 nghìn đồng/lượng lên 75,55-77,05 triệu đồng/lượng.



Giá vàng SJC đầu giờ sáng hôm nay cũng tăng thêm 200-400 nghìn đồng/lượng so với hôm qua. Hiện Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết 87,9-90,4 triệu đồng/lượng.

Hôm nay, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục đấu thầu vàng miếng vào sáng 16/5. Khối lượng đấu thầu tối thiểu và tối đa không thay đổi so với phiên 14/5 là 500-4.000 lượng. Tổng khối lượng vàng miếng dự kiến đấu thầu 16.800 lượng. Giá tham chiếu để tính giá trị đặt cọc là 87,5 triệu đồng/lượng, giảm so với mức 87,7 triệu đồng/lượng phiên 14/5. Đây là phiên thứ hai được NHNN tổ chức đấu thầu trong tuần này, tần suất tăng so với trước.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng tối 15/5 tăng dựng đứng lên gần 2.400 USD/ounce sau khi Mỹ công bố báo cáo lạm phát thấp hơn một chút so với dự kiến. Điều đó kéo theo sự sụt giảm chỉ số đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ, có lợi cho thị trường vàng.

Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng tháng 4 của Mỹ cho thấy CPI tháng 4 tăng 0,3% so với tháng trước và 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones dự đoán CPI tăng 0,4% so với tháng 3 và 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.

Đây là tin vui với những nhà đầu tư muốn nhìn thấy Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED) giảm lãi suất sớm hơn. Kịch bản đó là tín hiệu cho đà tăng của kim loại quý.