Giá vàng hôm nay 4/3: Bật tăng trở lại

Giá vàng thế giới hôm nay được niêm yết trên Kitco ở mức 2.892 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so đầu giờ sáng quá.

Giá vàng tăng trở lại do sự suy yếu của đồng USD và hoạt động mua trú ẩn an toàn do lo ngại chính sách thuế quan của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Chỉ số US Dollar Index giảm hơn 1% so với mức cao nhất trong hơn 2 tuần đạt được trong phiên trước, khiến vàng định giá bằng bạc xanh trở nên rẻ hơn đối với người mua nắm giữ các loại tiền tệ khác.

Chiến lược gia thị trường cấp cao Daniel Pavilonis của RJO Futures cho rằng, thị trường đang rất lạc quan và giá vàng có thể tăng cao hơn nhiều so với mức 3.000 USD/ounce. Theo ông, với mức thuế quan và khả năng đáp trả, các ngân hàng trung ương sẽ vào cuộc mua vàng.

Giá vàng hôm nay bật tăng trở lại. (Ảnh: Kitco).

Chuyên gia phân tích thị trường Han Tan của Exinity Group cho rằng, xét đến nhu cầu trú ẩn an toàn mạnh mẽ trong bối cảnh bất ổn tăng trưởng kinh tế và địa chính trị gia tăng, khả năng vàng giảm giá là thấp.

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế thêm 10% lên hàng hóa nhập từ Trung Quốc, nâng tổng thuế đánh lên quốc gia này lên 20%.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 4/3, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức 89 - 91 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 500.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn được Doji niêm yết ở mức 90,65 - 91,5 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.892 USD/ounce, tăng 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.893 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Ông Everett Millman dự đoán giá vàng sẽ tăng vượt ngưỡng 3.000 USD/ounce trong tương lai không xa và tin rằng kim loại quý này có nhiều cơ hội chuyển đổi mức này thành mức hỗ trợ.

Giám đốc điều hành Bannockburn Global Forex, ông Marc Chandler dự báo giá vàng có thể giảm xuống 2.770 USD/ounce, nếu không giữ được mức hỗ trợ 2.814 USD/ounce.

Jess Colombo, chuyên gia phân tích độc lập, cũng đưa ra dự báo tương tự và cho rằng đây chỉ là một đợt điều chỉnh tự nhiên của thị trường. Tuy nhiên, nếu giá vàng đóng cửa dưới mức 2.800 USD/ounce, nhà đầu tư nên thận trọng hơn với các cổ phiếu khai thác vàng.