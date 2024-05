Giá vàng hôm nay 31/5: Đảo chiều tăng nhẹ

Giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở mức 2.344 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Theo dữ liệu sơ bộ về GDP quý I do Cục Phân tích Kinh tế Mỹ công bố vào ngày 30/5 (giờ Mỹ), nền kinh tế Mỹ đạt mức tăng trưởng 1,3% trong 3 tháng đầu năm, thấp hơn so với dự báo trước đó là 1,6% và giảm so với mức 3,4% được báo cáo trong quý IV năm 2023.

Cả đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc giảm khi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất trong năm nay tăng cao sau báo cáo.

Giá vàng hôm nay tăng nhẹ. (Ảnh: Kitco).

Chuyên gia phân tích cấp cao Ricardo Evangelista của ActivTrades nói rằng, thời gian gần đây, quan điểm các nhà giao dịch ngày càng thiên về kịch bản Fed sẽ giữ lãi suất cao hơn trong thời gian lâu hơn, làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ kim loại màu vàng và tạo ra mức kháng cự mạnh về giá.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 31/5, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 84,75 - 87,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 3,55 - 2,4 triệu đồng/lượng (mua - bán) so với đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 86,3 - 88,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 2 - 1,5 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.344 USD/ounce, tăng 7 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.347 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các chuyên gia phân tích hàng hóa tại ngân hàng UBS (Thụy Sĩ) cho rằng, đà tăng của kim loại quý vẫn còn, dự báo giá sẽ đạt mức 2.400 USD/ounce trong thời gian tới và tăng lên 2.500 USD/ounce vào tháng 9, sẽ đạt 2.600 USD/ounce vào cuối năm nay và tăng lên 2.700 USD/ounce vào tháng 6/2025.

Tuy nhiên, nếu chỉ số PCE tăng cao hơn dự kiến có thể khiến giá vàng phải giảm trở lại ngưỡng 2.300 USD/ounce.