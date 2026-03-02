Giá vàng hôm nay 2/3 tăng sốc, tiến thẳng mốc 200 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 2/3: Bứt tốc dữ dội

Thị trường vàng trong nước và quốc tế vừa trải qua một phiên giao dịch "rung chuyển" ngay ngày đầu tuần. Sau những diễn biến căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông vào kỳ nghỉ cuối tuần, dòng tiền từ các quỹ đầu tư đã ồ ạt chảy vào các tài sản trú ẩn an toàn. Điều này đã tạo ra một cú hích cực mạnh, đẩy giá vàng bật tăng thẳng đứng và tiến sát các mốc kỷ lục mọi thời đại.

Ghi nhận vào sáng ngày 02/03/2026 , doanh nghiệp đồng loạt điều chỉnh biểu giá theo chiều thẳng đứng. Cụ thể, vàng miếng SJC hiện đang niêm yết ở mức 185,6 triệu đồng/lượng (mua vào) và 188,6 triệu đồng/lượng (bán ra) . So với chốt phiên cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng đã tăng thêm khoảng 1,6 triệu đồng .

Giá vàng miếng tăng vọt.

Giá vàng nhẫn cán mốc 188,6 triệu đồng/lượng.

Đáng chú ý hơn cả là phân khúc vàng nhẫn trơn 9999 – loại hình vốn đang được người dân ưa chuộng nhờ tính thanh khoản cao. Tại Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC), vàng nhẫn loại 1-5 chỉ đang giao dịch quanh mức 185,4 - 188,4 triệu đồng/lượng . Trong khi đó, tại các đơn vị như Bảo Tín Minh Châu hay DOJI, giá bán ra đã chạm ngưỡng 188,6 triệu đồng/lượng , ghi nhận mức tăng kỷ lục từ 2,9 đến 3,5 triệu đồng/lượng chỉ trong vòng 24 giờ.

Trên chợ mạng, giá vàng nhẫn có nơi vượt 200 triệu đồng/lượng.﻿

Giá vàng trong nước tăng trong bối cảnh vàng thế giới nhảy vọt, từ vùng 5.200 USD/ounce lên mức 5.371,9 USD/ounce , thậm chí có thời điểm trong phiên giao dịch sớm đã chạm ngưỡng 5.391 USD/ounce .

Nguyên nhân cốt lõi khiến kim loại quý tăng giá điên cuồng xuất phát từ sự bất ổn địa chính trị. Bên cạnh đó, số liệu lạm phát (PPI) từ Mỹ công bố cao hơn dự kiến đã làm dấy lên lo ngại về sự suy yếu của đồng USD trong dài hạn, tạo đà cho vàng thăng hoa.

Dự báo về giá vàng thế giới

Mốc 5.200 USD/ounce hoàn toàn có thể trở thành mặt bằng giá mới để kim loại quý tiếp tục đi lên. Điều này được minh chứng rõ nét qua kết quả khảo sát dự báo giá vàng tuần tới của chuyên trang Kitco News.

Trong số 18 chuyên gia phân tích tham gia khảo sát, có tới 12 người (tương đương 67%) kỳ vọng giá sẽ vượt 5.300 USD trong tuần tới. Chỉ có 2 người dự báo giảm và 4 người cho rằng thị trường sẽ giữ ở mức cân bằng.

Các tổ chức tài chính hàng đầu như Goldman Sachs và J.P. Morgan đã liên tục phải cập nhật dự báo. Phần lớn các chuyên gia (chiếm khoảng 67%) tin rằng giá vàng sẽ sớm vượt mốc 5.500 USD/ounce trong ngắn hạn. Đối với tầm nhìn dài hạn đến cuối năm 2026, các mô hình định giá dựa trên kịch bản lạm phát và rủi ro chiến tranh dự báo vàng có thể đạt tới ngưỡng 6.500 USD/ounce .

Tại thị trường Việt Nam, nhiều chuyên gia dự báo về khả năng giá vàng có thể đạt mốc 200 triệu đồng/lượng khi các diễn biến của vàng thế giới tiếp tục biến động và tăng mạnh. Tuy nhiên, với mức chênh lệch mua - bán (spread) đang giãn rộng tới 3 triệu đồng/lượng như hiện nay, người mua cần cực kỳ thận trọng, tránh tâm lý "mua đuổi" bằng mọi giá để giảm thiểu rủi ro khi thị trường có những nhịp điều chỉnh kỹ thuật.