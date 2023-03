Giá vàng hôm nay 28-3: Vàng thế giới rớt mạnh, vàng trong nước bất động

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục "bất động" dù giá vàng thế giới lao dốc. Lúc 9 giờ, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,65 triệu đồng/lượng, bán ra 67,35 triệu đồng/lượng, ổn định so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K nhích nhẹ lên 54,85 triệu đồng/lượng mua vào, 55,85 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng mỗi lượng so với hôm qua.

Diễn biến giá cả cho thấy thị trường vàng trong nước tiếp tục trầm lắng cả về giá và lượng giao dịch, gần như không chịu ảnh hưởng từ đà biến động của vàng thế giới.

Tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.605 đồng/USD, tăng 3 đồng/USD. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch ổn định quanh 23.340 đồng/USD mua vào, 23.680 đồng/USD bán ra, giảm 70 đồng mỗi USD.

Giá vàng hôm nay của thế giới có lúc giảm một mạch 30 USD xuống còn 1.945 USD/ounce

Khoảng 6 giờ ngày 28-3, giá vàng giao ngay của thế giới giao dịch tại 1.956 USD/ounce, giảm 23 USD so với mức giá mở cửa hôm trước là 1.979 USD/ounce.

Giá vàng hôm nay, 28-3, giảm mạnh trong bối cảnh căng thẳng ngân hàng ở Mỹ giảm bớt khi First Citizens Bancshares Inc – một công ty của Ngân hàng First Citizens - đã mua Silicon Valley Bank (SVB) hôm 27-3, khiến nhu cầu trú ẩn vốn vào vàng sụt giảm.

Trong khi đó, lãi suất trái phiếu Mỹ tăng lên 3,5%/năm, đồng USD cũng tăng giá so với nhiều ngoại tệ khác; đồng thời báo cáo của Hội đồng Vàng Thế giới chỉ ra nhu cầu mua vàng từ Ấn Độ - một trong những thị trường chính của kim loại quý này - đang trên đà suy yếu. Giá vàng hôm nay rơi vào thế bất lợi.

Với diễn biến trên, có lẽ giới đầu cơ nhận thấy việc nắm giữ vàng sẽ mất cơ hội sinh lời. Thế nên, khi vàng biến động trong vùng 1.975 USD/ounce, họ liền bán ra thu về lợi nhuận. Giá vàng thế giới giảm một mạch 30 USD, xuống còn 1.945 USD/ounce lúc 22 giờ ngày 27-3.

Sau đó, giá vàng hôm nay hồi phục nhẹ và đến 6 giờ ngày 28-3 giao dịch tại 1.956 USD/ounce.

Trước đó, do trong ngày 27-3, giá vàng thế giới biến động không nhiều, cộng với sức mua trong nước yếu nên giá vàng SJC chỉ tăng 50.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 67,35 triệu đồng/lượng.