Giá vàng hôm nay 23/2: Thế giới giảm nhẹ, trong nước đứng yên

Giá vàng sáng nay trên sàn Kitco chốt tuần giao dịch 2.935 USD/ounce, giảm 0,15% so với đầu giờ sáng qua. Giá vàng tương lai giao tháng 4/2025 trên sàn Comex New York giao dịch ở mức 2.942 USD/ounce.

Giá vàng trong nước sáng nay không thay đổi so với cuối giờ chiều qua. (Ảnh minh hoạ).

Trong phiên giao dịch gần nhất, giá vàng thế giới đạt mức cao kỷ lục mới 2.954,69 USD/ounce, đây là lần thứ 10 giá vàng lập kỷ lục trong năm nay.

Cuộc khảo sát vàng hằng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy các chuyên gia trong ngành thận trọng hơn về triển vọng ngắn hạn của kim loại màu vàng trong khi các nhà giao dịch nhỏ lẻ vẫn duy trì lạc quan hướng đến các mức tăng giá mới của vàng.

Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex Marc Chandler cũng dự đoán giá vàng sẽ có đợt điều chỉnh trong thời gian tới.

“Từ đầu năm đến nay, giá vàng giao ngay tăng tới hơn 13%. Việc giá tăng quá nhanh có thể khiến quá trình mua vào của các nhà đầu tư chậm lại. Các biểu đồ kỹ thuật đang chỉ ra các chỉ báo giảm giá. Mức hỗ trợ ban đầu có thể vào khoảng 2.875 USD-2.880 USD/ounce”, ông Chandler dự báo.

Tuy nhiên, Chandler kỳ vọng rằng, có thể sẽ có lực mua vào khi diễn biến giá giảm xuất hiện, đặc biệt là khi mối đe dọa thuế quan của Hoa Kỳ bước vào giai đoạn mới vào tháng tới.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 23/2, giá vàng miếng tại Doji và SJC được niêm yết ở mức niêm yết ở mức 89,4 triệu đồng/lượng mua vào và 91,7 triệu đồng/lượng bán ra. Không thay đổi ở cả hai chiều (mua – bán) so với hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn hiện được SJC niêm yết ở mức 89,3-91,4 triệu đồng/lượng (mua - bán), không thay đổi so với phiên giao dịch trước.

+ Giá vàng quốc tế

Tuần qua, giá vàng thế giới lập đỉnh cao lịch sử mới trong bối cảnh bất ổn toàn cầu gia tăng và hoạt động mua vào mạnh mẽ của các ngân hàng trung ương.

Dự báo giá vàng

Giám đốc điều hành tại Bannockburn Global Forex Marc Chandler dự đoán giá vàng sẽ có đợt điều chỉnh trong thời gian tới. 'Vàng đạt mức cao kỷ lục gần 2.955 USD vào ngày 20/2. Tuy nhiên, về mặt kỹ thuật, giá vàng đang bắt đầu có những dấu hiệu sụt giảm', ông cho biết.

Tuần này, 17 nhà phân tích tại Wall Street tham gia Khảo sát vàng của Kitco News. Tuy nhiên, tâm lý lạc quan của Phố Wall tiếp tục bị kiềm chế. Trong đó, 9 chuyên gia (tương đương 53%) dự báo giá vàng sẽ tăng trong tuần tới. Ngoài ra, 4 nhà phân tích (24%) cho rằng giá kim loại quý này sẽ giảm. 4 người còn lại tin tưởng giá vàng sẽ đi ngang vào tuần tới.

Trong khi đó, Carsten Fritsch, nhà phân tích hàng hóa tại Commerzbank khuyên các nhà đầu tư nên chờ cơ hội mua vào ở các nhịp điều chỉnh tiếp theo.

Các nhà phân tích của Saxo Bank nhận định, giá vàng đạt kỷ lục mới nhờ động lực liên tục và nhu cầu trú ẩn để ứng phó động thái bất ngờ của ông Trump. Thị trường vàng hướng tới mức tâm lý lớn tiếp theo là 3.000 USD/ounce.

Citigroup đưa ra dự báo vào đầu tháng 2 rằng giá vàng được kỳ vọng sẽ đạt 3.000 USD/ounce trong vòng ba tháng tới, do căng thẳng địa chính trị và chiến tranh thương mại do Mỹ gây ra đã thúc đẩy nhu cầu về tài sản trú ẩn an toàn.