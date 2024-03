Giá vàng hôm nay 22/3: Bị chốt lời sau khi lên đỉnh lịch sử, vàng đi xuống

Giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở mức 2.181 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm do áp lực chốt lời nhưng vẫn đứng ở ngưỡng cao khi Fed quyết định giữ lãi suất ổn định.

Sau cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed, thị trường vàng gần như được tiếp thêm động lực mới. Cụ thể, vàng thế giới đã tăng mạnh khi Fed quyết định giữ lãi suất ổn định tại cuộc họp lần này, đồng thời cho biết khả năng sẽ có 3 lần giảm lãi suất trong năm 2024.

Vàng cũng được hưởng lợi nhờ sức mạnh của USD yếu hơn sau quyết định này.

Giá vàng hôm nay suy giảm. (Ảnh minh họa: SJC).

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 22/3, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 78,5 - 80,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 800.000 đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 78,8 - 80,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 600.000 đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.181 USD/ounce, giảm 20 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.185 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Các nhà giao dịch hiện định giá 73% khả năng đợt cắt giảm lãi suất đầu tiên sẽ diễn ra vào tháng 6.

Theo nhà giao dịch kim loại độc lập Tai Wong tại New York, vàng đã sẵn sàng để chinh phục các mức cao mọi thời đại mới khi rủi ro từ Fed không còn nữa. Bên cạnh đó, vàng cũng được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn do lo ngại căng thẳng địa chính trị, cùng với hoạt động bổ sung vàng của ngân hàng trung ương.

Chiến lược gia hàng hóa David Wilson của BNP Paribas cũng cho biết, nhu cầu của các nhà bán lẻ và nhà đầu tư tại Trung Quốc vào vàng cũng đang tăng lên và đó là là động lực mạnh mẽ với kim loại quý này.