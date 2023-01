Giá vàng hôm nay 18-1: Trong nước tăng mạnh dù giá vàng thế giới lao xuống

Giới đầu cơ đã bán ra chốt lời khiến giá vàng hôm nay của thế giới lúc 6 giờ xuống còn 1.909 USD/ounce.

Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) giao dịch vàng SJC quanh 66,4 triệu đồng/lượng mua vào, 67,4 triệu đồng/lượng bán ra. Biên độ chênh lệch giá mua - bán vàng SJC được các doanh nghiệp duy trì ở mức cao nhất là 1 triệu đồng/lượng.

Tương tự, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại cũng chưa ngừng đà tăng khi được doanh nghiệp giao dịch ở mức cao trong những ngày qua, quanh 54,7 triệu đồng/lượng mua vào, 55,7 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua. Như vậy, giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tiếp tục tăng, đặc biệt đối với vàng nhẫn, vàng trang sức khi nhu cầu vàng tăng mạnh dịp cuối năm. Tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.606 đồng/USD, tăng 3 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 23.280 đồng/USD mua vào, 23.600 đồng/USD bán ra, giảm 10 đồng/USD so với hôm qua.



Đêm qua 17-1, giá vàng thế giới đứng vững ở mức 1.915/ounce trong nhiều giờ liên tiếp. Thế nhưng, tại vùng giá này, giới đầu cơ đã bán ra chốt lời. Thế nên, giá vàng hôm nay (18-1) lúc 6 giờ xuống còn 1.909 USD/ounce.

Giới phân tích nhận định đồng USD tăng giá là yếu tố chính dẫn đến động thái giao dịch của giới đầu cơ.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán Mỹ biến động trái chiều. Các chỉ số Dowjones giảm mạnh 391 điểm, S&P 500 giảm 8 điểm, còn Nasdaq tăng 15 điểm.

Theo đó, có thể nhiều nhà đầu tư chứng khoán đã chuyển dịch một phần vốn vào "đồng bạc xanh", giúp USD tăng giá khiến giá vàng hôm nay của thế giới rơi vào thế bất lợi.

Nói về thị trường vàng quốc tế, Tập đoàn Ngân hàng Úc và New Zealand (ANZ) cho rằng vàng sẽ tiếp tục được ưa chuộng khi lạm phát giảm và lãi suất gần đạt đỉnh. Các động lực hỗ trợ vàng như một tài sản vào năm 2023 - bao gồm việc Mỹ có thể tạm dừng tăng lãi suất, rủi ro từ suy thoái kinh tế, sức mạnh của đồng USD sụt giảm, rủi ro địa chính trị cao và nhu cầu vàng vật chất - mạnh lên.

Trước đó, tại Việt Nam, do gần Tết sức mua khởi sắc nên giá vàng SJC trong ngày 17-1 tăng 300.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 67,5 triệu đồng/lượng.