Giá vàng hôm nay 17-10: Vàng SJC rớt giá 3 ngày liên tục

Giá vàng hôm nay của thế giới lúc 6 giờ ngày 17-10 giao dịch tại 1.920 USD/ounce. Ảnh: Thy Thơ

Đêm qua, giá vàng thế giới có lúc xuống còn 1.908 USD/ounce. Nguyên nhân được cho là thị trường chứng khoán quốc tế tăng điểm. Đặc biệt, tại Phố Wall, các chỉ số Dowjones tăng mạnh 314 điểm, S&P 500 tăng 45 điểm và Nasdaq tăng 160 điểm.

Có lẽ, do cổ phiếu tại Mỹ và châu Âu tăng giá nên nhiều nhà đầu tư đã đã bán vàng chốt lời rồi dịch chuyển một phần vốn vào chứng khoán. Giá vàng hôm nay của thế giới có thời điểm phải giảm mạnh.

Tuy nhiên, do nhu cầu nắm giữ USD sụt giảm nên giá trị của đồng tiền này suy yếu so với nhiều ngoại tệ khác. Yếu tố này đã tạo điều kiện cho giá vàng hôm nay bật tăng trở lại 1.920 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 17-10, nhưng vẫn giảm 12 USD so với mức giá cùng thời điểm hôm trước là 1.932 USD/ounce.

Ở thị trường trong nước lúc 8 giờ 40, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 69,55 triệu đồng/lượng, bán ra 70,25 triệu đồng/lượng, giảm 50.000 đồng/lượng so với cuối ngày hôm qua. Như vậy, giá vàng đã giảm ngày thứ 3 liên tiếp từ mức đỉnh 71,6 triệu đồng/lượng.



Trong khi đó, giá vàng nhẫn, vàng trang sức 24K các loại lại tăng lên 56,85 triệu đồng/lượng mua vào, 57,85 triệu đồng/lượng bán ra, tăng 50.000 đồng/lượng.

Trước đó tại Việt Nam, giá vàng SJC cuối ngày 16-10 giao dịch tại 70,3 triệu đồng/lượng, giảm 250.000 đồng/lượng so với mức giá đầu ngày là 70,55 triệu đồng/lượng.