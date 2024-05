Giá vàng hôm nay 14/5: Rơi tự do trước áp lực chốt lời

Giá vàng thế giới hôm nay đang được niêm yết trên Kitco ở mức 2.337 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng giảm mạnh do chịu áp lực nhà đầu tư bán chốt lời sau khi tăng lên mức gần 2.400 USD/ounce vào phiên cuối cùng của tuần trước.

Tuy vậy, các chuyên gia đánh giá, vàng vẫn đang nhận được các hỗ trợ tích cực trong thời gian tới khi ngày càng nhiều ngân hàng trung ương tỏ ra sẵn sàng hạ lãi suất.

Cuộc khảo sát vàng hàng tuần mới nhất của Kitco News cho thấy, các chuyên gia phân tích và nhà đầu tư đang thể hiện sự lạc quan về kim loại quý.

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Kitco).

Các chuyên gia cho rằng, thời gian tới là thời điểm quan trọng để quyết định xem vàng có đạt được kỷ lục mới hay không khi thị trường đón nhận báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) và chỉ số giá sản xuất (PPI) tháng 4 của Mỹ.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 14/5, giá vàng tại Doji được niêm yết ở mức 87,5 - 89 triệu đồng/lượng (mua - bán),tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Cùng thời điểm, giá vàng tại SJC được niêm yết ở mức 87,5 - 90 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,3 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 2.337 USD/ounce, giảm 26 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua. Vàng tương lai giao dịch lần cuối ở mức 2.340 USD/ounce.

Dự báo giá vàng

Hiện tại, các nhà giao dịch và nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu lạm phát quan trọng trong tháng 4 của Mỹ với chỉ số giá sản xuất sẽ được công bố vào ngày 14/5 và chỉ số giá tiêu dùng vào ngày 15/5.

PPI được dự báo tăng 0,3% so với tháng trước, so với mức tăng 0,2% trong báo cáo tháng 3. CPI được dự báo tăng 0,4%, không đổi so với báo cáo tháng 3. Chỉ số CPI hằng năm trong tháng 4 được dự báo tăng 3,6% so với mức tăng 3,8% trong báo cáo tháng 3.

Thời gian gần đây, các quan chức Fed đều cho rằng Fed sẽ tiến hành nới lỏng chính sách tiền tệ nếu có bằng chứng cho thấy lạm phát giảm bền vững. Do đó, dữ liệu lần này rất quan trọng và được dự báo sẽ có tác động lớn đến hướng đi của vàng trong tương lai.

Trong phỏng vấn gần đây với Kitco News, chiến lược gia đầu tư toàn cầu Tim Hayes của Ned Davis Research kỳ vọng giá vàng cuối cùng sẽ vượt qua mức cao kỷ lục của tháng trước là trên 2.448 USD/ounce, nhưng sự bứt phá có thể không xảy ra cho đến khi Fed thực sự cắt giảm lãi suất.