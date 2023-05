Giá vàng hôm nay 11-5: Tăng nóng rồi bất ngờ giảm mạnh

Giá vàng thế giới đêm qua có lúc từ 2.020 USD vọt lên 2.048 USD/ounce.

Giá vàng thế giới đêm qua có lúc tăng thẳng đứng hàng chục USD/ounce sau khi Mỹ công bố chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4-2023 tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 0,1 điểm % so với dự báo là 5% và chỉ tăng 0,4% so với tháng trước, phù hợp với kỳ vọng của thị trường.

Theo giới phân tích, CPI tại Mỹ tiếp tục tăng nhưng trên thực tế đã giảm rất nhiều mức cao kỷ lục được ghi nhận vào giữa năm 2022 là 9,1%. Điều này cho thấy lạm phát của Mỹ chuyển biến tích cực có thể thúc đẩy quốc gia này tạm dừng tăng lãi suất trong thời gian tới.

Phản ứng thông tin trên, đồng USD có lúc đã giảm giá trên diện rộng, tạo động lực cho giá vàng thế giới từ 2.020 USD vọt lên 2.048 USD/ounce.

Lập tức, giới đầu cơ giá lên liền bán vàng thu về lợi nhuận, kéo theo nhiều người khác ra tay bán khống chờ vàng giảm giá sẽ mua lại hưởng chênh lệch.

Thế nên giá vàng thế giới giảm mạnh 28 USD để quay về 2.020 USD/ounce lúc 23 giờ ngày 10-5. Tại mức giá này, những người đã bán khống bắt đầu mua vào. Giá vàng hôm nay của thế giới giành lại 10 USD để giao dịch tại 2.030 USD/ounce lúc 6 giờ ngày 11-5.

Trước đó, tại Việt Nam, do từ 9 giờ đến 17 giờ ngày 9-5, giá vàng thế giới đi ngang, sức mua trong nước yếu nên giá vàng SJC giảm 150.000 đồng/lượng, chốt cuối ngày tại 67,1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay ở thị trường trong nước tăng nhẹ. Lúc 9 giờ 30, giá vàng SJC được các doanh nghiệp niêm yết mua vào 66,55 triệu đồng/lượng, bán ra 67,15 triệu đồng/lượng, tăng 50.000 đồng mỗi lượng so với cuối ngày hôm qua.

Trong khi đó, giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 56,5 triệu đồng/lượng mua vào, 57,5 triệu đồng/lượng bán ra, ổn định so với hôm qua.

Như vậy, giá vàng hôm nay tiếp tục biến động với biên độ hẹp trong bối cảnh giá vàng thế giới tăng giảm liên tục. Sức mua ở thị trường trong nước cũng èo uột, thị trường chủ yếu biến động về giá.

Tỉ giá trung tâm sáng nay được Ngân hàng Nhà nước niêm yết ở mức 23.632 đồng/USD, tăng 2 đồng/USD so với hôm qua. Giá USD ở các ngân hàng thương mại được giao dịch quanh 23.300 đồng/USD mua vào, 23.640 đồng/USD bán ra, tăng 10 đồng/USD so với hôm qua.