Giá vàng giảm trước ngày vía thần Tài, USD 'rơi' tự do

Lúc 7h ngày 30/1, hệ thống cửa hàng vàng Doji niêm yết giá vàng 67,3 - 68,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 500.000 đồng/lượng so với cùng thời điểm ngày hôm trước.

Ngày vía thần tài được dự báo mua bán vàng sôi động nhất trong năm.

Trong khi đó, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn, vàng SJC có giá mua vào là 67,2 triệu đồng/lượng, bán ra là 68,2 triệu đồng/lượng, giảm 400.000 đồng/lượng so với phiên trước

Giá vàng Vietinbank Gold hiện 67,5 triệu đồng/lượng mua vào và 68,52 triệu đồng/lượng bán ra. Vàng Phú Quý SJC mua vào mức 67,2 triệu đồng/lượng và bán ra mức 68,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng trang sức, giá vàng nhẫn 24K các loại được giao dịch quanh 55,2 - 56,4 triệu đồng/lượng.

Với giá vàng trong nước tiếp đà giảm và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 1.927 USD/ounce (tương đương gần 55 triệu đồng/lượng nếu quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giữa giá vàng trong nước và thế giới hiện trên 13 triệu đồng/ lượng.

Khảo sát của Tiền Phong tại cửa hàng vàng tại Hà Nội, ngày vía thần tài , các cửa hàng vàng đều chuẩn bị kỹ và sẽ mở cửa hàng từ lúc 7 giờ sáng. Dự báo lượng khách mua vàng tăng đột biến so với ngày thường từ sáng sớm.

Các chuyên gia cũng cho rằng, đây là dịp kinh doanh "hốt bạc" của các nhà vàng trong năm và giá sẽ còn nhảy múa trong ngày vì nhu cầu mua lớn. Có những năm, một doanh nghiệp kinh doanh vàng bán ra khoảng 20.000 lượng vàng trong ngày vía thần tài.

Trên thị trường tiền tệ trong nước, Ngân hàng Nhà nước giữ nguyên niêm yết tỷ giá trung tâm 23.608 đồng/USD. Tỷ giá tham khảo tại Sở giao dịch Ngân hàng Nhà nước 24.780 đồng/USD.

Một điểm lạ trên thị trường tiền tệ trong nước khi giá bán USD tự do đang ở mức thấp hơn giá USD ngân hàng. Đây là điều hiếm khi xảy ra vì giá USD tự do thường cao hơn giá USD ngân hàng. Hiện tượng này cho thấy thị trường tự do, cung đang cao hơn cầu có thể do nhiều cá nhân có nhu cầu bán ra ngoại tệ găm giữ trong khi trước xu hướng lãi suất VND cao, nhiều người muốn chọn gửi tiết kiệm hơn.

Ba tháng trước, giá bán USD tại thị trường tự do và ngân hàng luôn duy trì mức chênh 700-800 đồng/USD. Hiện, giá bán USD tại thị trường tự do ở mức 23.570 đồng/USD, mua vào 23.520 đồng/USD. So với thời điểm trước Tết Nguyên đán, giá bán USD tại thị trường tự do đã tăng 170 đồng/USD.