Chỉ nhìn giá bán ra mà quên mất mình chỉ có thể bán theo giá mua vào

Mỗi khi giá vàng biến động, điều đầu tiên nhiều người làm là mở bảng giá của các doanh nghiệp kinh doanh vàng. Tuy nhiên, không ít người lại nhìn ngay vào giá bán ra - con số thường được hiển thị nổi bật hơn - rồi so sánh với mức giá mình từng mua để tính xem đang lãi hay lỗ.

Thực tế, nếu đang mang vàng đi bán, số tiền bạn nhận được sẽ được tính theo giá mua vào của doanh nghiệp. Giá bán ra là mức giá cửa hàng bán vàng cho khách, không phải mức giá họ mua lại.

Khoảng chênh lệch giữa hai mức giá này luôn tồn tại và có thể thay đổi theo từng thời điểm. Vì vậy, chỉ nhìn vào giá bán ra rất dễ khiến người đang giữ vàng đánh giá sai số tiền mình thực sự có thể nhận được nếu bán ngay.

Chỉ nhìn giá hôm nay mà quên mất mình đã mua vàng ở mức nào

Khi giá vàng giảm mạnh, nhiều người có cảm giác khoản vàng mình đang giữ cũng "mất" một phần giá trị. Nhưng để biết mình thực sự đang lãi hay lỗ, điều đầu tiên cần nhớ không phải là giá vàng hôm nay bao nhiêu, mà là mình đã mua vàng ở mức giá nào.

Nếu mua vàng từ nhiều năm trước, khi giá còn thấp hơn đáng kể so với hiện tại, việc thị trường điều chỉnh trong vài ngày hay vài tuần chưa chắc đã khiến bạn thua lỗ. Ngược lại, nếu mới mua ở vùng giá cao, chỉ một nhịp giảm của thị trường cũng có thể khiến số tiền bán lại thấp hơn số tiền đã bỏ ra.

Ảnh minh hoạ AI

Nói cách khác, giá vàng hôm nay chỉ có ý nghĩa khi được đặt cạnh mức giá bạn từng mua, thay vì chỉ so với mức giá của ngày hôm qua.

Vừa thấy giá giảm đã muốn bán ngay

Giá vàng biến động mạnh thường kéo theo tâm lý lo lắng. Khi giá tăng, nhiều người sợ bỏ lỡ cơ hội nên vội mua. Khi giá giảm, nỗi lo thua lỗ lại khiến không ít người muốn bán càng sớm càng tốt. Đó là phản ứng dễ hiểu, nhưng nếu quyết định chỉ dựa trên diễn biến của một vài phiên giao dịch, rất có thể bạn đang để cảm xúc dẫn dắt thay vì nhìn vào kế hoạch ban đầu của mình.

Trước khi quyết định bán vàng, hãy tự hỏi: Mình mua vàng để làm gì? Để tích lũy dài hạn, dự phòng tài chính hay chỉ kỳ vọng hưởng lợi từ biến động giá trong ngắn hạn? Câu trả lời cho những câu hỏi này thường quan trọng hơn việc giá vàng tăng hay giảm trong một vài ngày.

Khi giá vàng biến động, điều quan trọng không phải là phản ứng nhanh mà là hiểu đúng những con số mình đang nhìn

Những đợt tăng hay giảm mạnh của giá vàng luôn thu hút sự chú ý, nhưng không phải biến động nào cũng đồng nghĩa với việc bạn đang lãi hoặc lỗ. Trước khi đưa ra quyết định, hãy dành vài phút để kiểm tra ba điều: giá mua vào hiện tại của doanh nghiệp, mức giá bạn đã mua vàng trước đó và mục tiêu ban đầu khi quyết định mua vàng.

Chỉ khi đặt ba yếu tố này cạnh nhau, bạn mới có thể đánh giá chính xác khoản vàng mình đang nắm giữ, thay vì chỉ phản ứng theo những biến động của thị trường trong ngắn hạn.