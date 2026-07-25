Vàng vốn được xem là một kênh tích lũy tài sản quen thuộc. Không ít người lựa chọn mua vàng để dành trong nhiều năm với kỳ vọng bảo toàn khoản tiền nhàn rỗi, mà nếu có việc cần dùng tiền mặt thì vẫn có thể bán vàng để trang trải.

Tuy nhiên, khi giá vàng có biến động, cộng thêm lãi suất tiền gửi ngân hàng có xu hướng tăng, nhiều người bắt đầu đặt câu hỏi: Có nên bán vàng để lấy tiền gửi ngân hàng?

Câu trả lời không nằm ở việc kênh nào “tốt hơn” mà phụ thuộc vào mục tiêu tài chính, thời gian nắm giữ và nhu cầu sử dụng tiền của mỗi người.

1. Nên cân nhắc bán vàng khi mục tiêu chính là tạo dòng tiền ổn định

Vàng thường được xem là tài sản để tích lũy dài hạn, nhưng bản thân vàng không tạo ra dòng tiền trong thời gian nắm giữ. Người mua vàng chỉ có lợi nhuận khi giá bán ra cao hơn giá mua vào, còn trong thời gian chờ đợi, khoản tài sản này không phát sinh thêm khoản thu nhập nào.

Trong khi đó, gửi tiết kiệm ngân hàng giúp khoản tiền nhàn rỗi có thể sinh lời đều đặn thông qua lãi suất. Người gửi biết trước mức tiền lãi dự kiến nhận được trong một khoảng thời gian nhất định, từ đó dễ dàng lên kế hoạch tài chính hơn.

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Vì vậy, nếu mục tiêu của bạn là tạo thêm khoản thu nhập ổn định, cần sử dụng tiền trong tương lai gần hoặc muốn quản lý dòng tiền rõ ràng hơn, việc bán một phần vàng để gửi ngân hàng có thể là lựa chọn đáng cân nhắc.

2. Không nên vội bán toàn bộ vàng nếu đây là khoản tích lũy dài hạn

Dù gửi tiết kiệm có ưu điểm về khả năng tạo dòng tiền, vàng vẫn có vai trò riêng trong việc đa dạng hóa tài sản. Với nhiều người, vàng là khoản tích lũy được giữ trong thời gian dài, không nhằm mục đích sinh lời từng tháng mà giống như một “khoản để dành” cho những kế hoạch lớn trong tương lai.

Nếu bán toàn bộ vàng để chuyển sang gửi ngân hàng, bạn có thể bỏ lỡ cơ hội hưởng lợi nếu giá vàng tiếp tục tăng trong giai đoạn sau đó. Ngược lại, nếu chỉ giữ toàn bộ vàng, bạn lại không có thêm khoản tiền lãi định kỳ.

Do đó, thay vì đưa ra quyết định theo hướng “bán hết” hoặc “giữ hết”, lựa chọn chia nhỏ tài sản sẽ tối ưu hơn. Một phần vàng có thể được giữ lại như khoản tích lũy dài hạn, trong khi một phần mang bán lấy tiền gửi tiết kiệm để tăng tính linh hoạt.

Cách phân bổ này giúp giảm sự phụ thuộc vào một kênh duy nhất và phù hợp với những người muốn cân bằng giữa tích lũy và khả năng sử dụng tiền.

3. Cần tính toán chênh lệch giữa lợi nhuận kỳ vọng từ vàng và tiền lãi ngân hàng

Một trong những yếu tố quan trọng khi cân nhắc bán vàng gửi lấy tiền gửi ngân hàng là so sánh khả năng sinh lời của hai lựa chọn.

Với vàng, lợi nhuận phụ thuộc vào biến động giá. Nếu giá vàng tăng mạnh sau thời điểm bán, bạn có thể cảm thấy tiếc vì đã bỏ lỡ khoản tăng giá này. Nhưng nếu giá đi ngang trong thời gian dài, việc giữ vàng đồng nghĩa với việc khoản tài sản chưa tạo ra thêm thu nhập.

Trong khi đó, gửi tiết kiệm có mức sinh lời được xác định trước theo kỳ hạn và lãi suất tại thời điểm gửi. Người gửi có thể ước tính được số tiền nhận về sau 6 tháng, 12 tháng hoặc dài hơn.

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Trước khi quyết định, bạn nên đặt ra câu hỏi: Khoản tiền này đang phục vụ mục tiêu gì? Nếu ưu tiên sự chắc chắn, dễ tính toán và cần dòng tiền đều đặn, gửi ngân hàng có thể phù hợp hơn. Nếu xác định giữ tài sản trong nhiều năm và chấp nhận việc giá trị có thể thay đổi theo từng giai đoạn, vàng vẫn là một lựa chọn có thể duy trì.

4. Thời điểm bán vàng nên dựa trên kế hoạch tài chính, không chỉ dựa vào giá vàng

Một sai lầm phổ biến khi quyết định bán vàng là chỉ nhìn vào giá vàng mà chưa xem xét mục đích sử dụng khoản tiền sau khi bán.

Nếu bán vàng nhưng chưa có kế hoạch cụ thể, khoản tiền thu về có thể nhanh chóng được sử dụng cho các khoản chi tiêu ngắn hạn thay vì trở thành một khoản tích lũy mới. Ngược lại, nếu đã xác định rõ số tiền này sẽ được gửi tiết kiệm trong bao lâu, phục vụ mục tiêu nào, quyết định bán vàng sẽ có cơ sở hơn.

Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý đến thời điểm gửi tiền, kỳ hạn phù hợp và khả năng cần rút tiền trước hạn. Việc lựa chọn kỳ hạn quá dài trong khi có thể phát sinh nhu cầu sử dụng vốn sẽ làm giảm sự linh hoạt trong quản lý tài chính cá nhân.

Vì vậy, quyết định bán vàng lấy tiền gửi ngân hàng không nên chỉ xuất phát từ tâm lý “giá vàng đang cao” hay “lãi suất đang hấp dẫn”, mà cần gắn với kế hoạch tiền bạc cụ thể của từng người.

Tựu trung lại, vàng và tiền gửi ngân hàng phục vụ những mục tiêu khác nhau. Do đó, không có một đáp án chung cho câu hỏi “có nên bán vàng lấy tiền gửi ngân hàng?”. Quyết định phù hợp nhất phụ thuộc vào số lượng vàng đang nắm giữ, mục tiêu tài chính, thời gian sử dụng tiền và mức độ ưu tiên giữa khả năng tăng giá trị tài sản với việc tạo dòng tiền đều đặn.

Trong nhiều trường hợp, kết hợp cả hai hình thức thay vì lựa chọn một bên hoàn toàn có thể là phương án cân bằng hơn, giúp vừa duy trì khoản tích lũy dài hạn, vừa tận dụng được lợi ích từ tiền gửi ngân hàng.