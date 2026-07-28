Trong vài tháng trở lại đây, thị trường vàng trong nước liên tục trải qua những nhịp biến động mạnh. Sau giai đoạn lập đỉnh lịch sử với mức giá 190,9 triệu đồng/lượng (bán ra) vào ngày 2/3/2026, giá vàng hiện đã giảm đáng kể, dao động quanh mức 137,5-141,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Như vậy, người mua vàng ở đỉnh giá 2026 hiện đang “tạm lỗ” 53,4 triệu đồng/lượng.

Cùng lúc đó, lãi suất huy động của một số ngân hàng lại đang có xu hướng tăng. Những diễn biến trái chiều này khiến không ít người đặt ra câu hỏi: Liệu nên tiếp tục mua vàng, giữ vàng hay chấp nhận bán vàng lấy tiền gửi tiết kiệm?

Cầm vàng trong tay mà giá vàng cứ giảm, lãi suất tiết kiệm thì lại tăng nên không ít người suy tính bán vàng lấy tiền gửi ngân hàng (Ảnh chụp màn hình)

Có nên tiếp tục mua vàng hay không cũng là bài toán nhiều nhiều quan tâm (Ảnh chụp màn hình)

Trước những thắc mắc đang được nhiều người quan tâm, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện với chị Nguyễn Kim Liên - Chuyên gia Tư vấn Tài chính, Founder Công ty TNHH Amy Advisory,để tìm lời giải đáp, đồng thời làm rõ những yếu tố cần cân nhắc trước khi đưa ra quyết định bán hay tiếp tục giữ vàng trong bối cảnh hiện nay.

Chuyên gia Nguyễn Kim Liên

Với những diễn biến của giá vàng trong khoảng thời gian gần đây, nhiều người băn khoăn nên bán vàng để “cắt lỗ” hay vẫn tiếp tục giữ. Theo chị, ngoài biến động về giá, họ nên cân nhắc những yếu tố nào trước khi đưa ra quyết định?

Để trả lời câu hỏi “nên bán vàng hay tiếp tục giữ” hoặc “nên tiếp tục mua vàng hay chuyển sang hình thức đầu tư, tích lũy tài sản khác”, tôi cho rằng cần chia thành 4 trường hợp, tương ứng với 4 nhóm người và 4 mục tiêu mua vàng khác nhau. Điều quan trọng nhất là bạn vẫn phải nhớ lý do vì sao mình mua vàng và giữ vàng đến tận thời điểm này.

Thứ nhất: Nếu bạn mua vàng để bảo toàn giá trị dòng tiền, hành động này nên được thực hiện trong giai đoạn tiền mặt đang “có giá”, vì có giá thì mới cần “chống mất”, cần bảo toàn. Tín hiệu rõ nhất cho thấy tiền mặt đang “có giá” là lãi suất huy động của ngân hàng neo ở mức cao, như giai đoạn hiện nay. Vậy thì với lý do này, chúng ta không nên bán vàng bây giờ, ngược lại còn nên mua vào.

Thứ hai: Nếu bạn mua vàng để làm tài sản “phòng thủ” khi có biến cố vĩ mô như khủng hoảng hệ thống tiền tệ và tài sản tài chính, thì mới cần đến vàng. Rõ ràng là kịch bản này cũng chưa hề xảy ra tại Việt Nam. Chúng ta vẫn là 1 quốc gia độc lập hòa bình, ổn định và phát triển. Với lý do này, cũng chưa cần bán vàng bây giờ.

Thứ ba: Nếu bạn mua vàng với mục đích tích lũy, coi đó như thói quen hàng tháng vì sợ tiêu hết tiền, thì bán vàng lúc này cũng kèm theo rủi ro khá lớn, vì bán xong sẽ tiêu hết, không có kênh đầu tư, tích lũy hiệu quả khác thay thế, đương nhiên không nên bán.

Thứ tư: Nếu bạn là một nhà đầu tư chuyên nghiệp, mua vàng để đa dạng hóa danh mục đầu tư, trong bối cảnh hiện nay khi thanh khoản của vàng đang có dấu hiệu sụt giảm (các tiệm tư nhân đóng cửa, các tiệm lớn thay đổi chính sách thu mua), tôi cho rằng việc “cắt lỗ” vàng ở giai đoạn hiện tại có lẽ đã trở nên quá muộn rồi. Bạn chỉ nên bán khi có kế hoạch đầu tư mới hiệu quả và an toàn hơn. Nếu không, nên đứng yên chờ cơn sóng bán tháo đi qua.

Như vậy dù xét trên lý do nào đi chăng nữa, tôi cho rằng thời điểm hiện tại cũng không nên bán vàng, hoặc nếu bán, bạn phải đảm bảo mình đã tìm được 1 kênh đầu tư mới thay thế hiệu quả và phù hợp hơn.

Nếu thứ bạn đang nắm giữ đúng là vàng, hãy yên tâm rằng khi cơn bão qua đi, trong tay bạn vẫn là một loại tài sản trú ẩn đặc biệt, không chỉ của cá nhân mà còn là của mỗi quốc gia.

Khi giá vàng đang tiếp xu hướng giảm, lãi suất tiết kiệm lại có xu hướng tăng và ổn định hơn, bán vàng lấy tiền gửi tiết kiệm cho yên tâm là điều nhiều người nghĩ tới. Chị nghĩ sao về quyết định này, liệu nó có hợp lý không hay vẫn tiềm ẩn rủi ro?

Đây sẽ là bài toán chỉ có đáp án với từng người, không thể có đáp án chung cho tất cả vì suy cho cùng, khẩu vị rủi ro của mỗi người là khác nhau.

Tuy nhiên tôi cho rằng nếu cầm vàng mà ăn không ngon ngủ không yên, điều đó phản ánh thực tế mức độ biến động của vàng trong thời điểm hiện tại đang vượt quá khả năng chịu đựng rủi ro của bạn. Trong bối cảnh đó, giảm bớt tỷ trọng nắm giữ vẫn là quyết định nên làm. Tuy nhiên, sau mỗi lần cắt lỗ như vậy, mỗi người cũng cần ghi nhớ bài học này và hiểu rằng mức chịu rủi ro của mình chỉ có giới hạn như vậy thôi, để những quyết định tài chính sau cần phải xem xét kỹ lưỡng và lựa chọn mục tiêu cũng như tỷ trọng nắm giữ phù hợp hơn.

Ảnh minh hoạ

Bên cạnh đó, nếu tính đến việc bán toàn bộ hoặc 1 phần vàng đang nắm giữ để gửi tiết kiệm, mỗi người cũng cần cân nhắc rất kỹ lưỡng các rủi ro có thể xảy ra, thường gặp nhất là rủi ro tái đầu tư khi quyết định đầu tư tiếp theo cũng không diễn biến như kỳ vọng. Ngay cả gửi ngân hàng cũng cần cân nhắc: Ngân hàng nào, kỳ hạn bao lâu, lãi suất bao nhiêu, có phát sinh chi phí ẩn gì không. Bởi trên thực tế, tôi chứng kiến không ít trường hợp cầm tiền mặt đi gửi ngân hàng, nhưng thứ mang về lại chỉ là 1 hợp đồng bảo hiểm.

Vậy theo chị, mọi người nên xây dựng tư duy khi tích luỹ/đầu tư vàng thế nào cho hiệu quả, bao gồm cả vàng tự mua hoặc vàng cưới, vàng được cho tặng?

Điều quan trọng nhất mà tôi luôn nhấn mạnh, đó là bạn phải xác định được bài toán tổng thể về tài chính cá nhân, để từ đó biết được mình nên nắm giữ bao nhiêu vàng trong tổng tài sản.

Bài toán tổng thể này bao gồm nhiều yếu tố: Từ việc xây dựng các mục tiêu tài chính dài hạn, đến năng lực tài chính hiện tại (tình trạng tài sản, tình trạng thu - chi cho đến cả khẩu vị rủi ro và tính cách tài chính cá nhân). Dựa vào đó, bạn mới có thể hình dung vị trí của vàng ở đâu, có vai trò gì với đời sống tài chính, có thứ tự ưu tiên ra sao trong từng bối cảnh để ra quyết định tài chính một cách chính xác.

Chân thành cảm ơn chị vì những chia sẻ!