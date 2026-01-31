Giá vàng đột ngột sập mạnh không ngừng ở Việt Nam sau một quyết định của Tổng thống Trump

Giá vàng trong nước giảm mạnh về 172 triệu đồng/lượng (chiều bán ra). Ảnh minh họa

Giá vàng trong nước vừa chứng kiến một phiên giao dịch đảo chiều ngoạn mục. Theo đó, ngay từ thời điểm mở cửa phiên giao dịch sáng 31/1, giá vàng ở Việt Nam lao dốc mạnh. Tính đến 11h trưa, giá vàng miếng tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC và Tập đoàn DOJI niêm yết ở mức 169 – 172 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tương đương với giảm 9 triệu đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày hôm trước.

Tương tự, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý và các thương hiệu Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải… đều niêm yết giá vàng miếng ở mức 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9 triệu đồng/lượng cả ở chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên ngày 30/1.

Cùng chiều giảm với vàng miếng, vàng nhẫn trong nước cũng giảm mạnh. Hiện nay, Tập đoàn DOJI niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tức là giảm 10,1 triệu đồng/lượng cả hai chiều so với một ngày trước.

Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải đang niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 169 - 172 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 9,6 triệu đồng/lượng cả hai chiều.

Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết mức giá giao dịch vào 10h sáng nay.

Giá vàng trong nước giảm mạnh cùng chiều với giá vàng thế giới. Cụ thể, tính đến 11h trưa nay, giá vàng thế giới hiện niêm yết ở mức 4.889,4 USD/ounce, giảm mạnh khoảng 489 USD. Trước đó, trong phiên giao dịch ngày 30/1, có thời điểm giá kim quý rớt xuống mốc 4.600 USD/ounce.

Như vậy, nếu so với đỉnh lịch sử ở vùng 5.600 USD/ounce vừa xác lập ngày 29/1, giá vàng đã "bốc hơi" hơn 18% chỉ trong chưa đầy 2 ngày.

Vàng thế giới quy đổi theo giá USD ngân hàng ở mức giá gần 154,9 triệu đồng/lượng (đã bao gồm thuế và phí). Như vậy, vàng thế giới thấp hơn khoảng 17,1 triệu đồng/lượng so với giá vàng trong nước.

Vì sao giá vàng đột ngột lao dốc mạnh?

Giá vàng thế giới giảm mạnh sau quyết định của Tổng thống Trump. Ảnh minh họa

Theo giới chuyên gia phân tích, giá vàng giảm mạnh sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố lựa chọn ông Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp theo. Chính vì vậy, thị trường lo ngại rằng Fed dưới sự lãnh đạo mới có thể sẽ không nới lỏng chính sách tiền tệ mạnh tay như kỳ vọng trước đó.

Đáng chú ý, thông tin ông Kevin Warsh được Tổng thống Trump lựa chọn làm Chủ tịch Fed đã nhanh chóng tác động tới các thị trường tài chính. Theo đó, chứng khoán Mỹ giảm sâu, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng. Chỉ số USD-Index, thước đo sức mạnh đồng bạc xanh so với rổ tiền tệ chủ chốt, ngay lập tức đã bật tăng trước kỳ vọng về việc bổ nhiệm ông Warsh. Theo các chuyên gia, chỉ số USD phục hồi phản ánh kỳ vọng rằng chính sách tiền tệ có thể sẽ thận trọng hơn trong thời gian tới.

Theo Reuters, việc đồng USD mạnh hơn khiến kim loại quý được định giá bằng USD trở nên đắt đỏ đối với người nắm giữ những đồng tiền khác. Việc này có thể làm suy yếu nhu cầu.

Thế nhưng, theo bà Alice Fox, chuyên gia phân tích tại Macquarie, giá vàng nhiều khả năng duy trì ở mức cao và biến động mạnh, nhất là khi các quỹ tiếp tục rót tiền vào thị trường quy mô tương đối nhỏ và hiện rất đông đúc.

Ông Tom Price, chuyên gia phân tích tại Panmure Liberum, nhận định: "Thị trường cho rằng Kevin Warsh là người thực tế và sẽ không thúc đẩy mạnh mẽ việc cắt giảm lãi suất”.

Theo ông Ole Hansen, Giám đốc chiến lược hàng hóa tại Saxo Bank, cho biết: "Cả vàng và bạc đều dễ xảy ra điều chỉnh vì tính đầu cơ cao và thiếu bền vững của đợt tăng gần đây".

Ông Nitesh Shah, Trưởng bộ phận nghiên cứu hàng hóa và kinh tế vĩ mô tại WisdomTree, mặc giá vàng đã điều chỉnh từ đỉnh lịch sử trên 5.500 USD/ounce, nhưng thị trường chưa xuất hiện dấu hiệu “bong bóng”. Theo ông, v iệc giá vàng kết thúc năm trên mốc 6.000 USD/ounce và thậm chí cao hơn là kịch bản hoàn toàn có thể xảy ra nếu các bất ổn địa chính trị và niềm tin vào đồng USD tiếp tục suy yếu.