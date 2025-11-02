Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 31-10, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP HCM thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam bà Trương Ngọc Ánh (diễn viên, SN 1976) để điều tra về hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án nêu trên, đáng chú ý là tình tiết liên quan việc giao dịch đất bằng vàng. Theo cơ quan công an, Công ty Bất động sản Đất Rồng (phường Đức Nhuận, TP HCM) đã làm đơn tố cáo bà Trương Ngọc Ánh có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp.

Công an TP HCM đọc lệnh bắt bà Trương Ngọc Ánh

Theo đó, Công ty Đất Rồng được thành lập năm 2007, do bà Trương Ngọc Ánh làm giám đốc, người đại diện theo pháp luật. Trong quá trình hoạt động, bà Ánh đã kêu gọi ông P.G.M (người Ireland) góp vốn đầu tư tổng cộng 9,1 triệu USD (hơn 149 tỉ đồng) để triển khai 2 dự án bất động sản, trong đó có dự án toà nhà Indochine (112 Nguyễn Thị Minh Khai, TP HCM).

Riêng dự án này, ông M. đã chuyển 4,49 triệu USD, tương đương 72 tỉ đồng.

Công an TP HCM và VKSND TP HCM khám xét nhà bà Trương Ngọc Ánh

Theo hợp đồng, dự án toà nhà Indochine phải do Công ty Đất Rồng đứng tên sở hữu với giá trị 12.917,7 lượng vàng. Tuy nhiên, trước thời điểm ký kết hợp đồng đầu tư, bà Ánh cùng N.M.H (SN 1964, trú tại phường Tân Định, TP HCM) đã đứng tên cá nhân ký hợp đồng mua bán với 4 hộ dân trong khu đất dự án chỉ với 7.917,3 lượng vàng. Trong đó, bà Ánh mới thanh toán 3.000 lượng vàng nhưng hạch toán sổ sách công ty đã chi 4.458 lượng vàng.

Kết quả điều tra ban đầu của Công an TP HCM cho rằng hành vi nên trên đã vi phạm thỏa thuận đầu tư, có dấu hiệu gian dối, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt phần chênh lệch.

Clip Bà Trương Ngọc Ánh tại cơ quan điều tra

Điều 215 Bộ Luật Tố tụng hình sự quy định khi cần xác định giá của tài sản để giải quyết vụ án hình sự, cơ quan thẩm quyền ra văn bản yêu cầu định giá tài sản. Việc thành lập, hoạt động của hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá trong tố tụng hình sự được thực hiện theo Nghị định 250/2025.

Điều đáng chú ý là hiện nay, giá vàng trong nước liên tục biến động. Giá vàng không ngừng tăng mạnh khiến dư luận đặt vấn đề: Việc xác định giá trị tài sản bị cho là chiếm đoạt trong vụ án liên quan bà Trương Ngọc Ánh sẽ ra sao, khung hình phạt ảnh hưởng thế nào...?

Để đảm bảo nguyên tắc công bằng, khách quan, vụ việc trên cần được căn cứ theo tinh thần Thông tư liên tịch 02/2001 của liên ngành (Bộ Công an, Bộ Tài chính, TAND Tối cao, VKSND Tối cao), hướng dẫn áp dụng một số quy định về "các tội xâm phạm sở hữu".

Cụ thể, giá trị tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép, bị huỷ hoại hoặc làm hư hỏng được xác định theo giá thị trường của tài sản đó tại địa phương vào thời điểm tài sản bị chiếm đoạt, chiếm giữ, sử dụng trái phép, bị huỷ hoại hoặc bị làm hư hỏng.

Liên quan sự việc trên, trong quá trình điều tra và truy tố, hội đồng định giá sẽ phải làm rõ giá trị phần tài sản bị chiếm đoạt bằng tiền Việt Nam theo giá vàng tại thời điểm xảy ra hành vi chiếm đoạt thì mới có thể định khung hình phạt.

Kết quả định giá này sẽ trở thành căn cứ pháp lý then chốt giúp xác định tổng giá trị tài sản bị chiếm đoạt, từ đó cơ quan tố tụng mới có thể định tội danh và áp khung hình phạt một cách chính xác, khách quan và công bằng.

Thực tế, vàng là loại tài sản có tính biến động rất mạnh theo thời gian, chịu tác động của nhiều yếu tố. Vì vậy, nếu lấy giá vàng tại thời điểm điều tra, xét xử để quy đổi thì kết quả có thể không phản ánh đúng bản chất thiệt hại tại thời điểm xảy ra hành vi chiếm đoạt; có thể ảnh hưởng sự công bằng và chính xác trong việc áp dụng pháp luật hình sự.

Chiếm đoạt hàng ngàn lượng vàng? Tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" được quy định tại Điều 175 Bộ Luật Hình sự. Theo đó, tài sản bị chiếm đoạt của tội phạm này phải có giá trị từ 4 triệu đồng trở lên hoặc dưới 4 triệu đồng nhưng thuộc các trường hợp luật định. Theo cơ quan công an, trong vụ việc trên, bà Trương Ngọc Ánh được cho là đã chiếm đoạt tài sản của doanh nghiệp với tổng giá trị hàng ngàn lượng vàng và hơn 10 tỉ đồng. Ngoài ra, cũng theo cơ quan công an, trong quá trình điều hành doanh nghiệp, bà Ánh đã lợi dụng quyền hạn người đại diện pháp luật, tự ý rút tiền từ tài khoản công ty, chỉ đạo lập bút toán giả, làm sai lệch báo cáo tài chính nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt. Từ các tình tiết nêu trên, bà Trương Ngọc Ánh có thể sẽ phải đối mặt khoản 4 Điều 175 Bộ Luật Hình sự - "phạm tội chiếm đoạt tài sản trị giá 500 triệu đồng trở lên...". Theo quy định, đối với tài sản chiếm đoạt là vàng thì bắt buộc phải được quy đổi sang tiền Việt Nam để xác định được khung hình phạt tương ứng.

Khu đất "vàng" Dự án toà nhà Indochine tại 112 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Xuân Hòa, TP HCM có diện tích hơn 833 m2. Khu đất này đã được cải tạo hoàn chỉnh, nằm sát Trường THPT Lê Quý Đôn, gồm 4 mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Tần - Lê Quý Đôn. Theo cơ quan công an, vào tháng 12-2007, UBND TPHCM, đã ban hành quyết định thu hồi khu đất này để mở rộng Trường THPT Lê Quý Đôn, đồng thời chi trả hơn 26,1 tỉ đồng tiền bồi thường cho 4 hộ dân. Khu đất 112 Nguyễn Thị Minh Khai Nằm ở vị trí đắc địa nên khu đất này được xem là đất "vàng". Trên các trang web mua bán, 1 lô đất gần đó (diện tích 440 m2) ở 2 mặt tiền đường Nguyễn Thị Minh Khai và Nam Kỳ Khởi Nghĩa đang được rao bán với giá 200 tỉ đồng. Đối diện khu đất này, ngay góc đường Nguyễn Thị Minh Khai - Lê Quý Đôn là một Khu khách sạn có tên na ná nhưng thuộc sở hữu của công ty khác, không liên quan gì đến dự án tòa nhà Indochine. Tin - ảnh - clip: Sơn Nhung



