Giá vàng đang lao dốc, có nên rút tiết kiệm 200 triệu để mua?

Vàng giảm giá, cơ hội hay rủi ro?

Thị trường vàng trong nước ghi nhận những phiên điều chỉnh giảm khá mạnh trong 2 ngày gần đây, Vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt hạ giá, có lúc mất tới cả triệu đồng mỗi lượng chỉ trong một ngày. Đây là diễn biến bất ngờ, nhất là sau giai đoạn vàng liên tục lập đỉnh, bỏ xa mốc giá quốc tế quy đổi.

Tuy vậy, mức giá trong nước vẫn duy trì khoảng cách lớn so với thế giới, cho thấy thị trường chịu ảnh hưởng nhiều từ cung – cầu và chính sách quản lý. Các chuyên gia cho rằng vàng vẫn là kênh tích sản an toàn khi kinh tế toàn cầu bất ổn, nhưng việc mua vào ngay thời điểm điều chỉnh cần được cân nhắc kỹ, tránh tâm lý vội vàng.

Ở góc độ tài chính cá nhân, 200 triệu đồng là khoản tích lũy mà nhiều người có thể có. Tuy nhiên, việc bỏ 200 triệu đồng để mua vàng lúc này phụ thuộc vào mục tiêu của người nắm giữ vốn.

Nếu coi vàng là kênh tích sản dài hạn: có thể xem xét giải ngân dần, mua từng phần khi giá giảm để bình quân chi phí. Với tầm nhìn vài năm, vàng vẫn giữ vai trò bảo toàn giá trị tài sản.

Nếu muốn đầu tư ngắn hạn: rủi ro cao hơn, bởi giá có thể tiếp tục điều chỉnh. Người mua với kỳ vọng chốt lời nhanh dễ đối mặt với biến động bất lợi trong ngắn hạn.

Điểm mấu chốt là không nên dồn toàn bộ 200 triệu vào vàng ở một thời điểm, mà cần phân bổ hợp lý để vừa tích sản, vừa có sự linh hoạt khi thị trường thay đổi.

Ba yếu tố cần cân nhắc trước khi quyết định

1. Khả năng chịu rủi ro: Nếu giá tiếp tục giảm, khoản đầu tư có thể "bốc hơi" vài chục triệu trong ngắn hạn. Người nắm giữ phải sẵn sàng chấp nhận biến động này.

2. Tính thanh khoản và chi phí cơ hội: Vàng dễ mua bán, nhưng không sinh lãi định kỳ như gửi tiết kiệm hay đầu tư kinh doanh. Nếu dồn hết vốn vào vàng, bạn sẽ mất cơ hội hưởng lợi từ các kênh khác.

3. Đa dạng hóa danh mục: Nguyên tắc an toàn là không bỏ hết trứng vào một giỏ. Với 200 triệu, nên chia ra: một phần cho vàng, phần khác gửi tiết kiệm ngắn hạn hoặc tham gia quỹ đầu tư, chứng khoán… để giảm rủi ro.

Ba kịch bản tham khảo với 200 triệu

Kịch bản 1 – Toàn bộ vàng: dồn cả 200 triệu mua vàng. Cách này phù hợp với người kiên nhẫn tích sản dài hạn, chấp nhận biến động mạnh trong ngắn hạn.

Kịch bản 2 – Phân bổ cân bằng: 100 triệu vào vàng, 100 triệu còn lại gửi tiết kiệm hoặc đầu tư an toàn. Giải pháp này giúp vừa có tài sản trú ẩn, vừa giữ được dòng tiền ổn định.

Kịch bản 3 – Đa kênh: 70 triệu vàng, 70 triệu gửi tiết kiệm, 60 triệu đầu tư vào chứng khoán hoặc quỹ mở. Đây là phương án đa dạng hóa, giảm rủi ro, đồng thời tận dụng cơ hội sinh lời từ nhiều kênh.

Trong bối cảnh hiện nay, vàng vẫn là kênh tích sản đáng cân nhắc nếu mục tiêu là bảo toàn giá trị tài sản. Nhưng với khoản vốn 200 triệu, giải pháp an toàn không phải là mua toàn bộ một lần, mà nên giải ngân từng phần, kết hợp với các kênh khác.

Nhà đầu tư cần xác định rõ mục tiêu và kỷ luật đầu tư: nếu tích sản dài hạn, việc mua khi giá điều chỉnh có thể mang lại lợi thế; nếu tìm kiếm lợi nhuận ngắn hạn, nên thận trọng hơn để tránh rủi ro từ biến động. Dù lựa chọn theo hướng nào, nguyên tắc đa dạng hóa danh mục và quản trị rủi ro vẫn là chìa khóa để bảo vệ thành quả tài chính.