Giá vàng miếng 'bốc hơi' 1,4 triệu đồng/lượng

Theo đó, giá vàng miếng chiều nay 11/9 được niêm yết ở ngưỡng 130,9 - 133,9 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1,4 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng nay.

Trong khi đó, giá vàng nhẫn đang được niêm yết ở ngưỡng 127,5 - 130,5 triệu đồng/lượng (mua - bán), không đổi.

Giá vàng thế giới hôm nay cũng có xu hướng đi xuống do hoạt động chốt lời của các nhà đầu tư. Chiều nay, giá vàng được niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 3.628 USD/ounce, giảm 10 USD/ounce so với đầu giờ sáng nay.

Ngoài giảm theo đà giảm của giá vàng thế giới, giá vàng trong nước giảm trong bối cảnh Ngân hàng Nhà nước có văn bản gửi Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch nội dung tuyên truyền Nghị định 232 ngày 26/8/2025 sửa đổi, bổ sung Nghị định 24/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, việc chấm dứt cơ chế nhà nước độc quyền thương hiệu vàng miếng, mở rộng đối tượng sản xuất vàng miếng và nhập khẩu vàng nguyên liệu sẽ giúp nguồn cung vàng trên thị trường đa dạng hơn.

Giá vàng trong nước giảm mạnh. (Ảnh: Minh Đức).

Người dân sẽ có nhiều lựa chọn hơn, thị trường cạnh tranh, minh bạch hơn, qua đó góp phần thu hẹp chênh lệch giữa giá vàng trong nước và giá vàng thế giới cũng như giữa các thương hiệu vàng.

Đối với thị trường vàng miếng , Nghị định 232 yêu cầu các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại được cấp giấy phép nhập khẩu vàng chỉ được nhập khẩu vàng miếng, nguyên liệu có hàm lượng 99,5% trở lên; công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của vàng miếng...

Doanh nghiệp, tổ chức tín dụng hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng có trách nhiệm xây dựng quy định nội bộ về mua, bán vàng miếng, trong đó quy định rõ quy trình mua, bán vàng miếng với khách hàng.

Theo Ngân hàng Nhà nước, Nghị định 232 đã quy định đầy đủ trách nhiệm của các doanh nghiệp, ngân hàng thương mại từ khâu nhập khẩu, sản xuất đến kinh doanh mua, bán vàng miếng, nhằm bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng.

Ngân hàng Nhà nước khuyến cáo người dân mua, bán vàng miếng tại những đơn vị được cấp phép; yêu cầu đầy đủ hoá đơn điện tử và giấy tờ liên quan để bảo vệ quyền lợi cho chính mình.

Ngân hàng Nhà nước cho biết, sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan thiết lập hệ thống thông tin, xây dựng, lưu trữ dữ liệu về thị trường vàng, kết nối cung cấp thông tin cho các cơ quan liên quan nhằm tăng tính minh bạch, hỗ trợ hiệu quả công tác quản lý.

Trước đó, Thủ tướng giao Thanh tra Chính phủ khẩn trương xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thanh tra hiệu quả đối với hoạt động tín dụng, ngân hàng và hoạt động kinh doanh vàng theo quy định của pháp luật. Tăng cường thanh tra, kiểm tra để phát hiện và xử lý nghiêm, dứt điểm các vi phạm, nhất là các hành vi thao túng, găm hàng đẩy giá, buôn lậu, đầu cơ, trục lợi, kinh doanh trái phép…gây bất ổn thị trường vàng.