Giá USD tự do giảm mạnh

Khảo sát ngày 25/4, giá USD trên thị trường tự do đã bớt "nóng" so với vài ngày trước. Nhiều điểm thu hổi ngoại tệ trên thị trường phi chính thức đã giảm tỷ giá USD khoảng 150-200 đồng trong hai ngày qua. Hiện giá mua vào khoảng 25.600 đồng và giá bán ra khoảng 25.700 đồng. Trước đó, giá bán ra USD trên thị trường tự do có lúc lên tới 25.900 đồng.

Tại các ngân hàng thương mại, giá USD hôm nay đồng loạt giảm 10 đồng xuống 25.477 đồng (chiều bán), niêm yết kịch trần quy định.

Cụ thể, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm ngày 25/4 ở mức 24.264 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua. Giá bán giao ngay USD được Cục Quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước giữ nguyên mức 25.450 đồng.

Với biên độ +/-5%, tỷ giá sàn và tỷ giá trần áp dụng cho các ngân hàng thương mại ngày 24/4 là 23.051-25.477 đồng. Theo đó, giá USD ngân hàng ngay từ đầu giờ sáng cũng đồng loạt giảm 10 đồng để đáp ứng yêu cầu trần quy định.

Cụ thể tại Vietcombank, giá USD hiện được niêm yết ở mức 25.167-25.477 đồng, giảm 10 đồng so với hôm qua. BIDV và VietinBank áp dụng lần lượt là 25.177-25.477 đồng và 25.166-25.476 đồng. Tương tự, Techcombank cũng giảm 45 đồng chiều mua và 10 đồng chiều bán xuống 25.170-25.477 đồng.

Tỷ giá có dấu hiệu hạ nhiệt sau khi Ngân hàng Nhà nước có những biện pháp mạnh mẽ can thiệp thị trường. Từ ngày 19/4, NHNN đã công khai bán can thiệp ngoại tệ cho các ngân hàng có trạng thái ngoại tệ âm để chuyển trạng thái ngoại tệ về 0, với mức bán tỷ giá can thiệp là 25.450 đồng.

Song song với đó, NHNN tiếp tục sử dụng kênh tín phiếu và OMO để điều tiết thanh khoản, lãi suất thị trường liên ngân hàng, qua đó có tác động đến tỷ giá. Trong đó, NHNN tăng cường cho vay qua kênh OMO và nâng lãi suất từ 4%/năm lên 4,25%/năm. Động thái tăng lãi suất OMO được cho sẽ có tác động tới lãi suất VND trên thị trường 2, từ đó thu hẹp chênh lệch lãi suất USD – VND trên thị trường liên ngân hàng mà không ảnh hưởng nhiều tới mặt bằng lãi suất trên thị trường 1. Thông qua đó nhà điều hành hạn chế hiện tượng đầu cơ USD, giảm sức ép lên tỷ giá.