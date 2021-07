Giá trứng gia cầm ở Hà Nội tăng mạnh

Công nhân kiểm tra chất lượng sản phẩm trứng gà trước khi đưa vào dây chuyền xử lý, đóng gói sản phẩm tại nhà máy. Ảnh minh họa: Vũ Sinh/TTXVN

Nguyên nhân khiến giá trứng gia cầm tăng trở lại do đàn gia cầm đang bị dịch bệnh khiến năng suất bị giảm. Thời gian trước đó, nhiều người nuôi ồ ạt, giá trứng xuống thấp xuống còn 900 đồng/quả, nên nhiều hộ bỏ nuôi. Một phần khác do thức ăn chăn nuôi tăng cao, nên người nuôi không có lãi, hiện công suất nuôi gà, vịt đẻ trứng chỉ khoảng 60-70%. Tuy nhiên, nhiều trang trại chăn nuôi hiện đang tăng cường liên kết, chăn nuôi gà, vịt đẻ trở lại để bù đắp nguồn cung. Dự báo, trong thời gian tới, giá trứng sẽ ổn định trở lại.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, nguồn cung trứng gia cầm còn rất nhiều, đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng của người dân. Khảo sát tại một số chợ truyền thống trên địa bàn Hà Nội như: Nguyễn Công Trứ, chợ Hôm Đức Viên, Hàng Bè, Kim Liên, Thành Công, Dịch Vọng… và chợ đầu mối phía Nam, hiện giá trứng gia cầm có xu hướng nhích lên 300 - 500 đồng/quả.

Cụ thể, giá trứng gà công nghiệp khoảng 3.300 đồng/quả, giá trứng gà ta dao động từ 4.000 - 4.500/quả tùy kích cỡ, giá trứng vịt có giá 4.000 đồng/quả. Theo các tiểu thương, so với đầu tháng, nguồn cung trứng cũng ít hơn nên không nhập được nhiều hàng. Trong khi đó, nhu cầu trứng của thị trường tăng cao, nhất là trong bối cảnh nhiều tỉnh, thành thực hiện giãn cách xã hội, người dân mua nhiều trứng vì là thực phẩm dễ sử dụng.

Bác Nguyễn Thị Nghĩa, chủ đại lý bán trứng tại chợ Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, giá trứng trong vòng một tháng nay tăng mạnh là do nhu cầu mua của người dân tăng cao, cùng với sắp đến vụ bánh trung thu nên nhiều cửa hàng bánh lấy trứng nhiều hơn. Trước giá trứng gà đỏ chỉ có 22.500 đồng/chục nay đã tăng lên 35.000 đồng/chục, gà ta từ 37.000 - 45.000 đồng/chục, trứng vịt từ 40.000 - 45.000 đồng/chục.

Chị Lê Thu Hằng, ở phố Võ Thị Sáu, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) cho biết, chị đi chợ rất hay mua trứng vì nó là thực phẩm dễ chế biến, trẻ con lại rất thích ăn. Nhưng mấy hôm nay, chị đi chợ thấy giá trứng tăng nhiều, trước đây trứng gà ta to chỉ có giá 37.000 đồng/chục nay tăng lên 45.000 đồng/chục. Tuy nhiên, mỗi lần chị cũng chỉ mua 2 chục quả và ăn hết lại mua, cũng không mua tích trữ. Vì trứng mua để lâu ăn không hết cũng không ngon và không đảm bảo.

Tại siêu thị Big C Thăng Long (Trần Duy Hưng, Cầu Giấy), Big C Garden (Mễ Trì, Nam Từ Liêm), giá trứng gà ta ở mức 48.500 đồng một chục, tăng hơn 3.000 đồng so với tuần trước. Gian bán trứng gia cầm tại hệ thống siêu thị Big C còn treo thông báo "do số lượng có hạn, mỗi ngày khách hàng chỉ được mua 3 vỉ trứng các loại/khách hàng/ngày".

Tại VinMart Thăng Long (Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội) và BRGMart C13 Thành Công, các mặt hàng trứng gia cầm, nhất là trứng gà đã được siêu thị tăng lượng hàng dự trữ lên gấp đôi và cũng mở rộng nhà cung cấp. Siêu thị đồng thời giới hạn số lượng trứng mà khách được mua tối đa 2 vỉ/người/ngày. Việc này, được các siêu thị lý giải, nhằm tránh tình trạng người tiêu dùng mua gom hàng và hết hàng cục bộ.

Bà Trần Thị Phương Lan - Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết, một số mặt hàng như trứng gia cầm có tăng nhẹ, do nguồn cung sản xuất ở khu vực phía Bắc đang san sẻ hàng cho phía Nam. Tuy nhiên, tình hình không đáng lo ngại.

Quan trọng nhất, ở Hà Nội đã chủ động, sẵn sàng nguồn cung của các hệ thống hệ thống phân phối từ nhiều tháng nay. Khi có biến động, Hà Nội vẫn đáp ứng được đầy đủ nhu cầu cho người dân. Hiện hàng hóa rất dồi dào, các hệ thống phân phối đều tăng lượng hàng và nhân lực phục vụ nhu cầu người dân. Người dân cũng rất bình tĩnh trong việc đi mua hàng, không có chuyện đổ xô đi mua tích trữ, gom hàng.