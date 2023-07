Gia thế khủng của nam diễn viên hot nhất hiện tại: Học trường top đầu thế giới, cả bố mẹ đều là "học bá" Thanh Hoa

Vụng Trộm Không Thể Giấu là bộ phim về chủ đề tình cảm thanh xuân vườn trường được đông đảo khán giả quan tâm thời gian gần đây. Cặp đôi diễn viên chính Triệu Lộ Tư và Trần Triết Viễn thành công mang đến câu chuyện tình yêu đầy lãng mạn. Tuy nhiên, điều khiến mọi người bất ngờ hơn phải kể đến nhân vật Tang Diên do nam diễn viên Mã Bá Khiên thủ vai.

Tạo hình của Mã Bá Khiên trong phim

Hình ảnh anh chàng ngoài đời

Xuất thân trong một gia đình toàn "học bá"

Mã Bá Khiên sinh năm 1996 tại thành phố New York (Mỹ). Cha của anh là ông Mã Thanh Vận và mẹ là bà Lý Sảo Ninh là bạn học của nhau và cùng tốt nghiệp khoa Kiến trúc của trường Đại học Thanh Hoa - ngôi trường lọt top đầu thế giới và số 1 châu Á theo các bảng xếp hạng uy tín như QS, Times Higher Education...

Hiện nay, cha của Bá Khiên đang là một kiến trúc sư nổi tiếng, ông đã kiến tạo nhiều công trình được đánh giá cao ở Trung Quốc và quốc tế. Mã Thanh Vận cũng được biết đến với vai trò là thành viên của Viện Kiến trúc danh tiếng tại Mỹ. Năm 2006, ông đã trở thành hiệu trưởng của trường Kiến trúc thuộc Đại học Nam California. Đây là điều không tưởng vì chưa có kiến trúc sư Trung Quốc nào giữ chức vụ này tại một quốc gia nước ngoài trước đó.

Kiến trúc sư Mã Thanh Vận (bên trai) và con trai Mã Bá Khiên (bên phải)

Ông nội của Mã Bá Khiên là Lý An Cách cũng tốt nghiệp Khoa Kỹ thuật Hàng không của Đại học Hàng không Vũ trụ Bắc Kinh - một trong những trường top đầu của Trung Quốc. Ông là huấn luyện viên bóng chuyền cho đội tuyển quốc gia nữ của Trung Quốc từ năm 1980-1988. Dưới sự dẫn dắt của ông, đội tuyển bóng chuyền nữ Trung Quốc đã 5 lần liên tiếp đạt danh hiệu vô địch thế giới.

Quay trở lại với Mã Bá Khiên, dù được sinh ra trong một gia đình trâm anh thế phiệt, nhưng anh chàng luôn nỗ lực để kiếm chỗ đứng cho mình. Bản thân nam diễn viên không chỉ có sự nghiệp diễn xuất ngày càng nở rộ và con đường học vấn trước đó cũng gây ân tượng. Theo đó, Mã Bá Khiên đã tốt nghiệp Đại học Nam California (xếp hạng 19 ở Mỹ và 65 thế giới theo Times Higher Education).

Đại học Nam California - nơi Mã Bá Khiên theo học

Trong quá trình học tập, đam mê nghệ thuật của Mã Bá Khiên cũng nhen nhóm phát triển. Các hoạt động văn nghệ hay các cuộc thi hát của trường đều có sự tham gia của Mã Bá Khiên. Dấu mốc đáng nhớ phải kể đến năm 2014, Mã Bá Khiên tham gia vào cuộc thi hát. Mặc dù kết quả không được như mong đợi khi anh phải ra về ở top 30, nhưng chính dấu ấn này đã khởi đầu cho con đường theo đuổi nghệ thuật của Mã Bá Khiên sau này.

Đến năm 2017, Mã Bá Khiên xuất sắc giành Á Quân trong cuộc thi phát triển tài năng âm nhạc do Tencent tổ chức mang tên The Coming One - Minh Nhật Chi Tử . Từ đây, con đường tiến vào giới giải trí của Bá Khiên bắt đầu rộng mở.

Với tính cách vui nhộn, thẳng thắn và cầu tiến, Mã Bá Khiên đã tạo dựng cho mình danh tiếng trong giới giải trí. Mã Bá Khiên đang ngày càng chứng minh được bản thân là một diễn viên trẻ tài năng và đầy triển vọng của Cbiz.

