Gia thế "không đùa được" của nữ "nhân viên phục vụ" ở TP.HCM: Đã vậy còn được giáo dục cực khéo!

Mới đây, một bức ảnh chụp lại cảnh một cô gái trẻ trong đồng phục nhân viên phục vụ thu hút chú ý. "Nữ nhân viên" trong ảnh không ai khác chính là Elyza Nguyễn Phương Vy (SN 2009), con gái của danh hài Việt Hương và nhạc sĩ Hoài Phương.

Được biết, bức ảnh được cắt từ đoạn clip mà danh hài Việt Hương từng đăng trên trang cá nhân. Trong đó, Elyza tập trung trò chuyện, tư vấn cho khách hàng tại cửa hàng của gia đình. Việt Hương kèm chú thích hài hước nhưng đầy tự hào: "Cục vàng thì cũng bán hàng nha con. Con em đi bán khách hàng quay gửi em. Cả nhà ủng hộ con em, còn về mai đi học".

Elyza (áo cam đồng phục) tập trung trò chuyện, tư vấn cho khách hàng tại cửa hàng của gia đình.

Hình ảnh cô con gái 15 tuổi nhanh nhẹn, niềm nở, không ngại làm việc đã khiến nhiều khán giả khen ngợi hết lời. Nữ danh hài sau đó còn chia sẻ thêm dưới phần bình luận: "Em nhân viên đi học hôm khai trương thứ 6. Hôm nay em nghỉ học ra làm".

Nhiều người bày tỏ sự ngưỡng mộ cách vợ chồng Việt Hương dạy con vừa đề cao tính tự lập, vừa giữ cho con nét bình dị, chân thành giữa đời sống đủ đầy vật chất. Dù là "con sao", Elyza không hề tỏ ra tiểu thư, trái lại rất gần gũi, giản dị và biết phụ giúp công việc gia đình.

Dạy con bình dị giữa đời sống đủ đầy

Dù là con của nghệ sĩ nổi tiếng và sinh ra trong điều kiện vật chất đầy đủ, nhưng nhìn Elyza Nguyễn Phương Vy, ít ai nghĩ cô bé là "con nhà giàu". Điều đó xuất phát từ cách nuôi dạy rất bình dị của mẹ. Việt Hương từng chia sẻ, cô không cho con mặc đồ hiệu đắt đỏ mà ưu tiên những trang phục bình thường, thoải mái: Có bộ đồ giá chỉ 100 nghìn, mua hai bộ một lúc còn được giảm còn 95 nghìn mỗi bộ.

Chính sự giản dị ấy giúp Elyza giữ được nét tự nhiên, gần gũi dù sinh ra trong gia đình nổi tiếng. Cô bé sở hữu ngoại hình dịu dàng, nữ tính, cùng thành tích học tập ấn tượng và nhiều tài năng khiến cư dân mạng khen ngợi là "con nhà người ta".

Elyza hiện theo học tại một trường quốc tế danh tiếng ở TP.HCM. Năm 2023, Việt Hương từng tự hào chia sẻ con gái đạt GPA 3.83/4, thuộc nhóm học sinh có điểm cao nhất trường. Ngoài học lực xuất sắc, Elyza còn được giáo viên nhận xét là chăm chỉ, có tính tự kỷ luật cao và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè.

Không chỉ học tốt, Elyza còn năng động trong các hoạt động thể thao và nghệ thuật. Cô từng giành huy chương đồng môn Wushu khi mới 9 tuổi, biết bơi, chơi cầu lông và làm thơ tiếng Việt từ bé. Cô bé sử dụng thành thạo cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt, thường xuyên đồng hành cùng mẹ trong các hoạt động từ thiện.

Dù có nhiều tài năng, Elyza vẫn giữ thói quen sinh hoạt giản dị. Cô bé thích ăn bánh mì, trái cây, các món ăn vặt Việt Nam, những món ăn dân dã gắn bó với tuổi thơ của mẹ. Việt Hương từng hài hước chia sẻ: "Con gái ăn uống đơn giản như mẹ hồi xưa, miễn là được ăn ngon và đúng khẩu vị".

Cách giáo dục đề cao sự tự lập, giản dị và lòng nhân hậu ấy chính là điều khiến nhiều người dành lời khen cho Việt Hương. Cô không chỉ thành công trên sân khấu mà còn khéo léo trong vai trò làm mẹ.