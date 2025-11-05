27 Tết xách vali rời khỏi nhà chồng, sao Việt này giờ nói 1 câu cực ngắn nhưng được khen: Người mẹ văn minh là thế

Huyền Lizzie và Lynh Hoàng kết hôn năm 2014 sau thời gian dài hẹn hò. Chồng cũ của cô không hoạt động nghệ thuật. Anh xuất thân gia đình giàu có và làm công việc kinh doanh. Tuy nhiên, họ chia tay sau 5 năm kết hôn.

Ngày 27 Tết năm 2018, Huyền Lizzie chào bố mẹ chồng rồi ôm con và xách vali về nhà bố mẹ đẻ. Lúc đó, Huyền Lizzie uất ức, căm phẫn, tủi thân và tuyệt vọng, chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ngày cuộc đời mình diễn ra như thế.

Dù chia tay có phần không êm đềm nhưng nhiều năm trôi qua, Huyền Lizzie được biết đến là bà mẹ cực văn minh. "Cơm không lành, canh không ngọt" với chồng không khiến cô ôm nỗi uất ức rồi "trút" lên con cái. Ngược lại, cô giữ mối quan hệ tốt với chồng và nhà chồng.

Chia sẻ 1 câu được khen quá văn minh

Mới đây, Huyền Lizzie cho biết, cô may mắn có bố mẹ chồng cũ hỗ trợ chăm con nên có thể toàn tâm toàn ý cho công việc. Bé Nem hiện ở với ông bà nội là chính và cô sẽ đón con vào cuối tuần hoặc bất kỳ khi nào có thời gian rảnh nên không quá áp lực. Hai gia đình vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, hòa thuận và tôn trọng nhau.

"Tôi luôn biết ơn bố mẹ chồng cũ vì nhờ ông bà, tôi có thể yên tâm làm nghề và phát triển sự nghiệp", nữ diễn viên chia sẻ trên chuyên trang Ngôi sao.net.

Cô nói thêm: "Đến giờ, ông bà vẫn luôn nói với tôi rằng: "Bố mẹ còn khỏe, có thể chăm Nem nên con cứ yên tâm đi làm. Khi nào bố mẹ yếu thì con đón Nem về cũng được". Nếu không có ông bà hỗ trợ thì chắc chắn tôi không thể có ngày hôm nay".

Trước đó, cô cũng từng cho biết, tuy đã li hôn nhưng cả hai vợ chồng trở thành bạn bè, luôn có mối liên hệ mật thiết qua việc chăm sóc con. Cả hai trao đổi bình thường về lịch học của con, việc đưa đón con thế nào.

"Chúng tôi luôn muốn con có cảm giác ấm áp và đầy đủ với cả bố và mẹ. Chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau bình thường chứ không thù hằn gì nhau cả. Chúng tôi trao đổi bình thường về lịch học của con, việc đưa đón con thế nào", nữ diễn viên từng chia sẻ.

Cô cũng tự nhận bản thân là người mẹ nghiêm khắc nhưng luôn lắng nghe con. Nếu con có điều gì thắc mắc, cô đều chia sẻ, phân tích cho con hiểu đúng - sai, chứ không quát mắng. Những lúc cần uốn nắn, cô mới nghiêm nghị để con hiểu mức độ nghiêm trọng của vấn đề. Mọi điều tôi làm đều vì mong con lớn lên là người tử tế, biết yêu thương, có ích cho xã hội.

Hiện tại Huyền Lizzie cho thấy hình ảnh bà mẹ đơn thân độc lập, hạnh phúc. Cô tự mua nhà, mua xe riêng, bên con làm những điều mình thích với cuộc sống đủ đầy.

Có con ở độ tuổi thích tự lập, Minh Huyền cho phép con tự do lựa chọn trong giới hạn, tôn trọng sở thích và mong muốn của con, cô chỉ đóng vai trò định hướng. Trong chuyện học hành, cậu bé được mẹ nhận xét khá tự giác, thích học, suốt ngày bé khoe với mẹ về việc viết chữ đẹp ra sao hay ở lớp được làm tổ trưởng như thế nào…

"Đối với tôi, cái khó của việc làm mẹ đơn thân là làm sao để mình dành nhiều thời gian dạy dỗ con cái, bù đắp những phần tình cảm thiếu hụt và có đủ kinh tế để lo cho con một cách tốt nhất. Hiện tại, tôi đã ổn định về kinh tế rồi. Tôi và chồng cũ không thù hằn hay cạch mặt nhau. Chúng tôi vẫn sẽ trở thành bạn bè và luôn có mối liên hệ mật thiết qua việc chăm sóc con", Minh Huyền chia sẻ.

