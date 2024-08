Gia tăng số ca mắc sốt xuất huyết, nhiều trường hợp chuyển nặng

Thăm khám cho một bệnh nhân mắc sốt xuất huyết.

Theo số liệu thống kê của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk, từ đầu năm tới nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 1.230 trường hợp mắc sốt xuất huyết. Tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, trong tháng 7 và những ngày đầu tháng 8, bệnh viện đã tiếp nhận hàng trăm ca sốt xuất huyết nhập viện, trong đó có những bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng.

Điển hình là bệnh nhân nam 50 tuổi (trú tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk), bị sốt 5 ngày, nhập viện xét nghiệm dương tính với sốt xuất huyết Dengue. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy gan nặng, xuất huyết tiêu hóa, tiểu cầu tụt nhanh, máu cô đặc.

Một bệnh nhân khác là H.M.C. (nữ, 35 tuổi, trú tại phường Tân Thành, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk) cũng sốt 3 ngày, ở nhà bệnh nhân tự mua thuốc uống nhưng không đỡ. Đến khi người nhà đưa bệnh nhân vào viện đã trong tình trạng nặng, chảy máu chân răng không cầm được, tiểu cầu giảm. Sau khi nhập viện, các bệnh nhân đã được điều trị tích cực theo phác đồ của Bộ Y tế. Đến nay, sức khỏe của các bệnh nhân đã dần ổn định.

Theo bác sĩ Phạm Hồng Lâm - Trưởng Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, từ đầu năm đến nay, khoa đã tiếp nhận và điều trị nội trú cho hơn 300 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết. Trong đó, nhóm bệnh nhân mắc sốt xuất huyết nặng có gần 50 bệnh nhân, hơn 130 bệnh nhân mắc sốt xuất huyết cảnh báo.

Tại Khoa Nhi Tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, số lượng bệnh nhi nhập viện điều trị vì mắc sốt xuất huyết cũng liên tục tăng. Theo TS.BS Trần Thị Thúy Minh - Trưởng khoa Nhi Tổng hợp, từ đầu năm đến nay khoa đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 130 trường hợp bệnh nhi mắc sốt xuất huyết, trong đó có không ít trường hợp bệnh nhi mắc sốt xuất huyết cảnh báo và bị sốc sốt xuất huyết.

"Bên cạnh những trường hợp bệnh nhi nặng do nhập viện trễ thì có nhiều trường hợp bệnh nhi mắc sốt xuất huyết ở thể nặng, khi nhập viện đã ở tình trạng sốc, nôn ra máu, thoát huyết tương… gây nguy hiểm đến tính mạng và sức khỏe của trẻ. Do đó, người dân không nên chủ quan mà cần đưa trẻ đến cơ sở y tế khi thấy trẻ xuất hiện các dấu hiệu bất thường để được khám, chẩn đoán và điều trị kịp thời. Bên cạnh đó, cần nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng bệnh để bảo vệ sức khỏe cho trẻ cũng như mọi người dân", bác sĩ Minh khuyến cáo.

Mặc dù số lượng bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng điều trị tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên có giảm hơn so với cùng kỳ năm 2023. Tuy nhiên, theo bác sĩ Hoàng Ngọc Anh Tuấn, Trưởng Khoa Hồi sức – Cấp cứu Nhi và Nhi sơ sinh, khoa đã tiếp nhận và điều trị cho hơn 40 bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng. Hầu hết các bệnh nhi mắc sốt xuất huyết bị sốc và tái sốc. Do đó, khi nhập vào khoa, các bệnh nhi ở tình trạng nặng và rất nặng.

"Với nhiệm vụ chăm sóc và điều trị cho các bệnh nhi mắc sốt xuất huyết cũng như các bệnh khác đã nhiều năm, tôi nhận thấy hiện nay ý thức của người dân trong việc chủ động phòng cũng như nhập viện điều trị sớm cho trẻ khi mắc bệnh đã nâng lên rõ rệt. Tuy nhiên, hiện nay nhiều dịch bệnh đang có xu hướng diễn biến ngày một phức tạp như sởi, bạch hầu, sốt xuất huyết… Do đó, người dân cần chú ý phòng bệnh cho trẻ, nhất là đối với những trẻ suy dinh dưỡng, trẻ có bệnh lý nền, trẻ béo phì… Vì các đối tượng này rất dễ trở nặng khi mắc sốt xuất huyết", bác sĩ Tuấn nhấn mạnh.

Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm cấp tính có thể bùng phát thành dịch do virus Dengue gây ra. Bệnh lây lan do muỗi vằn đốt bệnh nhân đã nhiễm virus rồi truyền sang cho người bình thường. Bệnh có 3 giai đoạn chính gồm sốt, nguy hiểm và phục hồi. Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu sốt xuất huyết, chủ yếu chữa triệu chứng và theo dõi dấu hiệu cảnh báo. Do đó, bệnh nhân cần nhập viện ngay khi có một trong các dấu hiệu như xuất huyết niêm mạc, chảy máu răng, mũi, tiêu hóa; đau bụng vùng gan; nôn nhiều; xét nghiệm tiểu cầu giảm nhanh và máu cô đặc; nước tiểu ít… để tránh hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra.