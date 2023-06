Gia tăng bệnh nhi nhập viện do mắc virus hợp bào hô hấp

Bác sĩ thăm khám cho trẻ. Ảnh: BVCC

Bệnh nhi C.B.Q. (6 tháng tuổi, trú tại Phong Dụ, Tiên Yên, Quảng Ninh) được gia đình đưa vào Trung tâm Y tế Tiên Yên (Quảng Ninh) trong tình trạng ho kéo dài, nặng tiếng, có đờm, tăng tiết nhiều dịch đờm vùng mũi họng, khò khè nhiều, thở nhanh, rút lõm lồng ngực, phổi nhiều ran ẩm 2 bên.



Các bác sĩ đã thăm khám, làm xét nghiệm và chẩn đoán trẻ bị viêm phổi nặng nghi do RSV - suy hô hấp. Kết quả test nhanh cho kết quả dương tính với RSV, có tình trạng phổi viêm nặng dẫn đến suy hô hấp. Bệnh nhi được điều trị thở oxy, khí dung tích cực và điều trị kháng sinh trong suốt những ngày nằm viện.

Tương tự bệnh nhi N.T.T.N. (17 tháng tuổi, trú tại Bình Liêu, Quảng Ninh) nhập viện trong tình trạng mệt, phổi có ran ẩm, ran rít, họng đỏ, mũi nhiều dịch nhầy, ống tai 2 bên nề đỏ. Kết quả test nhanh RSV cho kết quả dương tính. Với chẩn đoán: Viêm phổi/viêm mũi họng/ viêm tai giữa 2 bên cấp mủ/ nhiễm RSV, bệnh nhi nhanh chóng được các bác sĩ xử trí và truyền dịch, chạy khí dung, kháng sinh trong suốt thời gian điều trị.

Theo bác sĩ Trần Thị Lợi, Khoa Nhi- Trung tâm Y tế huyện Tiên Yên, thời gian gần đây, số lượng trẻ em nhập viện do bệnh viêm đường hô hấp, viêm phổi gia tăng, nhất là do nhiễm virus hợp bào hô hấp nhiều nhất ở trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi. Khi nhập viện, ban đầu trẻ thường có biểu hiện thở khò khè, một số trẻ bị suy hô hấp. Nguyên nhân là do trẻ có hệ miễn dịch kém nên khi nhiễm RSV gây biến chứng suy hô hấp nhanh và gây biến chứng viêm phổi sớm. Trong tổng số bệnh nhi nhập viện đường hô hấp thì có 1/4 trẻ được xác định do RSV.

Khi trẻ nhiễm RSV, triệu chứng khởi điểm là hắt hơi, sổ mũi nhiều và có thể sốt nhẹ tới sốt cao, tăng tiết nhiều dịch đờm, dịch mũi họng đây là nguyên nhân chính dẫn đến cơn suy hô hấp của trẻ. Trường hợp nhẹ gây ra các triệu chứng viêm đường hô hấp trên (viêm mũi họng, viêm tai giữa) trẻ bị nhẹ vẫn có thể sinh hoạt bình thường, thậm chí tự khỏi bệnh sau 3-5 ngày, trường hợp nặng dẫn tới viêm tiểu phế quản, viêm phổi, suy thở nhanh.

Bệnh lý này thường xuất hiện vào mùa mưa, hoặc mùa lạnh, khi thời tiết thay đổi đột ngột, cơ thể trẻ không kịp thích nghi. Để phòng tránh nhiễm hợp bào hô hấp ở trẻ, các bác sĩ khuyến cáo:

- Khi mùa dịch RSV xuất hiện thì hạn chế đưa trẻ đến những nơi công cộng đông người.

- Khi bị các triệu chứng như ho, sốt cao, sổ mũi,... thì nên hạn chế tiếp xúc với trẻ sinh non đang được bệnh viện chăm sóc.

- Khi trẻ bị nhiễm virus thì tuyệt đối không hôn hoặc tiếp xúc ở cự ly quá gần.

- Trước và sau khi tiếp xúc với trẻ cần về sinh bằng xà phòng diệt khuẩn để giảm nguy cơ lây nhiễm.

- Tuyệt đối không được hút thuốc lá gần trẻ, khói thuốc là nguyên nhân chính làm tăng khả năng mắc các bệnh nhiễm trùng cho trẻ.

- Vệ sinh sạch sẽ đồ chơi của trẻ, nhà cửa và môi trường sống quanh thường xuyên.

- Khi trẻ có các dấu hiệu bất thường, cần đến cơ sở y tế để kiểm tra.