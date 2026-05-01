Sáng 1-5, lãnh đạo UBND xã Bình Phú, tỉnh Gia Lai xác nhận tại Khu du lịch sinh thái Hầm Hô vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến một nam sinh viên tử vong.

Đoạn suối Hầm Hô nơi xảy ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, ngày 30-4, một nhóm thanh niên ở khu vực An Nhơn (Gia Lai) rủ nhau đến Khu du lịch sinh thái Hầm Hô vui chơi và tắm suối.

Khoảng 13 giờ cùng ngày, trong lúc đang tắm, anh P.Q.B. (sinh năm 2007; trú tại phường An Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) cùng một người bạn không may trượt chân xuống khu vực nước sâu.

Phát hiện sự việc, lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tiếp cận, đưa được một nạn nhân lên bờ an toàn. Riêng anh B. không qua khỏi.

Một nguồn tin cho biết nạn nhân là sinh viên năm nhất của Trường Đại học Quy Nhơn.

Hiện Công an tỉnh Gia Lai đang làm rõ nguyên nhân vụ việc.