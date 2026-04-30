Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h40 ngày 30/4. Thời điểm này, bà Phạm Thị Ngọc Thanh (SN 1959, ngụ xã Tân Long, tỉnh Đồng Tháp) lên phà đi từ An Giang về xã Tân Long. Khi phà đang tiến vào bến, mỏ phà chưa tiếp giáp hoàn toàn với lối lên, bà Thanh đã vội bước xuống nên hụt chân. Do phà đang tiến, nên mỏ phà đã chèn trực tiếp lên người bà Thanh.

Vụ tai nạn khiến bà Thanh bị đa chấn thương nặng và tử vong

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Tân Long đã phong tỏa, bảo vệ hiện trường và phương tiện liên quan. Cơ quan chức năng cũng đang tiến hành làm việc với chủ bến đò và người điều khiển phương tiện để kiểm tra giấy phép hoạt động , bằng cấp chuyên môn cũng như các điều kiện an toàn kỹ thuật của phà.