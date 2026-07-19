Trong khi người hâm mộ vẫn còn phấn khích với chiến thắng thuyết phục của Tây Ban Nha trước Pháp ở bán kết World Cup 2026, cái tên Sara Poraria cũng bất ngờ "chiếm sóng" mạng xã hội. Nữ phóng viên của SportyTV có mặt tại Dallas để đưa tin về trận đấu. Sau khi trận đấu khép lại, cô đăng tải loạt ảnh và video hậu trường lên Instagram, nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ.

Điểm khiến Sara trở thành tâm điểm không chỉ là những hình ảnh tác nghiệp trên sân mà còn là chiếc váy đỏ ôm sát tôn vóc dáng nổi bật. Diện mạo rạng rỡ của nữ phóng viên nhận về hàng loạt lời khen từ cộng đồng mạng, đặc biệt là các CĐV Tây Ban Nha.

Không ít người còn hài hước gọi Sara là "bùa may mắn" của La Roja sau khi chứng kiến đội bóng của HLV Luis de la Fuente đánh bại ứng cử viên vô địch Pháp với tỷ số 2-0 nhờ các bàn thắng của Mikel Oyarzabal và Pedro Porro.

Dưới bài đăng của Sara, nhiều CĐV để lại những bình luận đầy thích thú. "Hãy tiếp tục mặc màu đỏ nhé, cô mang lại may mắn cho chúng tôi ở trận chung kết", "Cảm ơn vì đã mang vận may đến cho Tây Ban Nha. Cô thật xinh đẹp", "Đẹp và thanh lịch", "Bạn đẹp như ánh mặt trời", "Quá xuất sắc"...

Ngoài những bức ảnh cá nhân, Sara còn chia sẻ đoạn phỏng vấn hậu trận với hậu vệ Marc Cucurella, cầu thủ vừa gia nhập Real Madrid trong thương vụ được truyền thông Anh tiết lộ có giá khoảng 51,8 triệu bảng.

Hiện Sara Poraria sở hữu gần 55.000 người theo dõi trên Instagram. Trang cá nhân của cô chủ yếu chia sẻ những khoảnh khắc tác nghiệp, du lịch và cuộc sống thường ngày.

Chiến thắng trước Pháp giúp Tây Ban Nha tiến gần hơn bao giờ hết tới chức vô địch World Cup thứ hai trong lịch sử. Sau cú sảy chân ở trận ra quân khi bị Cape Verde cầm hòa 0-0, La Roja đã có màn lột xác ngoạn mục với chuỗi chiến thắng liên tiếp trước Saudi Arabia, Uruguay, Áo, Bồ Đào Nha, Bỉ và mới nhất là Pháp.

Ở trận chung kết diễn ra vào cuối tuần này, Tây Ban Nha sẽ chạm trán đội thắng trong cặp bán kết giữa Anh và Argentina. Trong khi các cầu thủ hướng đến chiếc cúp vàng, nhiều CĐV cũng hài hước hy vọng "bùa may mắn" Sara Poraria sẽ tiếp tục xuất hiện với chiếc váy đỏ quen thuộc trên sân để tiếp thêm vận may cho La Roja.