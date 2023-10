Gia đình Việt hưởng ứng trào lưu nấu ngon, ăn khỏe từ cuộc thi của Knorr

Xuất phát từ mong muốn giúp mọi người trổ tài nấu nướng các món ăn có độ mặn vừa phải mà vẫn đậm đà tròn vị, cuộc thi Knorr - Bí quyết cơm nhà tròn vị ngon đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng, đặc biệt là những người yêu bếp ngay từ khi mới lên sóng.



Những bữa cơm vì sức khỏe

Chính thức phát động từ cuối tháng 7, đến nay cuộc thi đã nhận về gần 500 bài dự thi trên toàn quốc. Hàng trăm công thức nấu ăn sáng tạo, đảm bảo dinh dưỡng mà vẫn tốt cho sức khỏe cùng nguyên liệu Knorr Thịt thăn & Xương ống được thể hiện chỉn chu với sự đầu tư hình ảnh, video đẹp mắt, ấn tượng trên mini app của Knorr.

Không chỉ thu hút các tín đồ yêu bếp thông thường, cuộc thi còn được nhiều KOL có tiếng trong showbiz Việt bày tỏ yêu thích và hưởng ứng. Cặp vợ chồng Huỳnh Đông - Ái Châu là những người đầu tiên thể hiện sự hào hứng khi tham gia cuộc thi và đăng tải trên trang cá nhân.

Nhận ra những tác động của thói quen ăn mặn đến sức khỏe các thành viên trong gia đình, Thanh Vân Hugo và Ái Châu đã áp dụng các biện pháp giảm mặn khi nấu nướng như thay đổi cách chế biến, giảm từ từ lượng muối mỗi ngày, sử dụng gia vị tự nhiên và gia vị chứa ít muối hơn... Thành quả của cả hai là những bữa cơm đủ cả sắc và vị, mà vẫn đảm bảo tốt cho sức khỏe.

Nhiều cặp vợ chồng nghệ sĩ Việt hào hứng tham gia cuộc thi.

Hoà cùng xu hướng, đầu bếp nổi tiếng Nguyễn Thế Hiển khoe mâm cơm giảm mặn mà vẫn thơm ngon tròn vị, gồm canh rau củ, thịt kho, cá kho với rau xào. Anh không quên chia sẻ bí quyết đã thực hiện theo khuyến nghị của WHO: Chấm nhẹ tay, giảm thiểu các món ăn chế biến sẵn chứa nhiều muối, ưu tiên sử dụng thực phẩm/gia vị ghi rõ thành phần muối để có thể kiểm soát.

Đầu bếp Nguyễn Tuấn Anh - Co-Founder, Tổng bếp trưởng chuỗi nhà hàng Thái nổi tiếng Việt Nam - cũng lập tức bắt kịp độ lan tỏa của cuộc thi khi trổ tài vào bếp chế biến ốc chuối đậu với độ mặn vừa phải. Để món ăn tròn vị nhưng vẫn kiểm soát được lượng muối khi nêm nếm, anh sử dụng các nguyên liệu tự nhiên và gia vị tăng mùi vị như tiêu, rau thơm... kết hợp thêm hạt nêm Knorr Thịt thăn, Xương ống và Tuỷ. "Theo hãng công bố thì sản phẩm chứa 46% muối, cùng với thành phần chiết xuất từ thịt thăn xương ống. Trên bao bì cũng hướng dẫn định lượng nêm nếm giúp kiểm soát lượng muối khi sử dụng", đầu bếp Tuấn Anh cho biết.

Các đầu bếp Việt ủng hộ thông điệp giảm mặn từ Bí quyết cơm nhà tròn vị ngon.

Ngoài sự hưởng ứng của Thanh Vân Hugo, Á hậu Ái Châu, đầu bếp Thế Hiển, Tuấn Anh… hàng trăm bài dự thi đã gửi về, Bí quyết cơm nhà tròn vị ngon vẫn tiếp tục phủ sóng trên nhiều nền tảng và thu hút đông đảo người dùng tham gia.

Hàng trăm bài dự thi đã gửi về mini app Knorr.

Với những ai chưa biết, bạn hãy truy cập mini app Bí quyết cơm nhà tròn vị ngon trên Zalo và chọn "Quan tâm Zalo OA Knorr Việt Nam", sau đó chia sẻ hình ảnh và công thức một món ăn mình tâm đắc kèm hình ảnh sản phẩm Knorr. Bạn có thể kêu gọi mọi người "thả tim" để có cơ hội nhận quà là voucher Got It 100.000 đồng khi nằm trong top 10 BXH tuần, hay may mắn sở hữu nồi chiên không dầu Kalite Q10 khi nằm trong top 5 BXH tháng.



Kho món ngon kèm công thức giảm mặn trên mini app Knorr Việt Nam

Là một trong những hoạt động thú vị trên mini app mới nhất của Knorr vừa lên sóng Zalo, "Bí quyết cơm nhà tròn vị ngon" tạo sân chơi cho người yêu bếp khoe khéo tài nấu nướng của mình, đồng thời mang đến kho tàng công thức các món ngon độc lạ trên khắp mọi miền đất nước.

Không cần các bước truy cập phức tạp, cả những tín đồ yêu bếp "low-tech" cũng có thể tìm đến "Bí quyết cơm nhà tròn vị ngon" dễ dàng khi mini app được tích hợp trên Zalo - nền tảng mạng xã hội quen thuộc với người Việt. Qua các tính năng đơn giản và thân thiện, bạn có thể dễ dàng khoe món ngon được chế biến với công thức "có một không hai" đến hàng triệu người dùng khác, đồng thời góp sức xây nên "gian bếp riêng" là mái nhà chung người yêu nấu nướng.

Knorr - "Bí quyết cơm nhà tròn vị ngon" là sân chơi lý thú cho các tín đồ yêu bếp Việt.

Với gần 500 món ăn khác nhau được nấu từ các nguyên liệu thuần Việt và sản phẩm Knorr, mục "Món ngon tranh tài" trên mini app không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là trợ thủ giúp bạn không cần "vắt óc" nghĩ thực đơn mỗi ngày. Trong khi đó, mục "Knorr mách nhỏ" sẽ đưa ra các mẹo bếp núc hữu ích giúp việc nấu nướng trở nên nhàn tênh. Đặc biệt, nhiều công thức giảm mặn trên mini app đã được chuyên gia dinh dưỡng từ Knorr tính toán lượng muối phù hơp cho người dùng trong mỗi bữa ăn, đảm bảo tốt cho sức khỏe



Gặp nhau ở công thức giảm mặn nhưng vẫn đậm đà tròn vị, các món ăn đăng tải trên "Bí quyết cơm nhà tròn vị ngon" đều góp phần lan tỏa thông điệp ăn uống khỏe mạnh đến mọi người. Cũng nhờ vậy, một cộng đồng những người trẻ theo đuổi thói quen lành mạnh trong ăn uống đã được hình thành trên mini app của Knorr. Tại đây, họ có thể chung tay gắn kết 2 yếu tố ẩm thực và sức khỏe, để mâm cơm mỗi nhà đều là nguồn dinh dưỡng trọn vẹn.