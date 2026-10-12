Gia đình trẻ thu nhập 35 triệu vẫn không dư: Nhìn 10 khoản chi mới thấy những món “có đáng bao nhiêu” cộng lại đáng sợ thế nào

Chị Hương, 30 tuổi, hiện sống cùng chồng và con nhỏ 3 tuổi tại Hà Nội. Tổng thu nhập trung bình của hai vợ chồng khoảng 35 triệu đồng/tháng, trong đó chồng chị nhận khoảng 20 triệu đồng, chị khoảng 15 triệu đồng.

Hai người không có khoản vay mua nhà vì đang sống trong căn hộ của gia đình để lại. Xe máy đã mua từ nhiều năm trước, không có khoản trả góp lớn. Vì vậy, thời gian đầu chị Hương từng nghĩ mỗi tháng gia đình ít nhất cũng phải tiết kiệm được 7-10 triệu đồng.

Nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại.

“Có tháng vừa nhận lương được hơn hai tuần đã thấy tài khoản giảm rất nhanh. Cuối tháng nhìn lại chỉ còn vài trăm nghìn hoặc hơn 1 triệu đồng. Tôi cứ nghĩ chắc do tiền ăn, tiền sữa cho con rồi giá cả tăng”, chị kể.

Bảng chi tiêu 35 triệu đồng/tháng: Tiền ăn chỉ chiếm chưa đến 1/4 thu nhập

Sau nhiều lần tranh luận về chuyện tiền bạc, hai vợ chồng quyết định ghi lại toàn bộ chi tiêu trong một tháng. Đây là bảng chi tiêu mà họ tổng hợp được:

Khoản chi Số tiền/tháng Tiền ăn, đi chợ 7.000.000 đồng Điện, nước, internet, điện thoại 2.000.000 đồng Tiền học, sữa, đồ dùng cho con 4.500.000 đồng Xăng xe, gửi xe 1.500.000 đồng Ăn ngoài, cà phê, đặt đồ ăn 3.500.000 đồng Mua sắm quần áo, mỹ phẩm, đồ gia dụng 3.000.000 đồng Hiếu hỉ, quà cáp, gặp gỡ bạn bè 2.000.000 đồng Giải trí, cuối tuần, đưa con đi chơi 2.500.000 đồng Mua hàng online linh tinh 2.000.000 đồng Chi phí phát sinh khác 3.000.000 đồng Tổng cộng 31.000.000 đồng

Nhìn trên bảng, gia đình vẫn còn khoảng 4 triệu đồng so với mức thu nhập 35 triệu đồng. Tuy nhiên trên thực tế, khoản tiền này thường tiếp tục bị tiêu vào những khoản không cố định như sửa xe, sinh nhật, mua thuốc, về quê, mua đồ cho con hoặc những lần “thưởng cho bản thân”.

Kết quả là nhiều tháng, khoản tiết kiệm thực tế gần như bằng 0.

Điểm khiến chị Hương bất ngờ nhất là tiền ăn trong nhà chỉ khoảng 7 triệu đồng, tương đương 200.000-250.000 đồng/ngày. Đây không phải khoản chi khiến ngân sách mất cân đối.

Vấn đề nằm ở những khoản nhỏ xuất hiện liên tục.

3,5 triệu đồng ăn ngoài nhưng trước đó luôn nghĩ “có đáng bao nhiêu đâu”

Hai vợ chồng chị Hương không thường xuyên đi nhà hàng đắt tiền. Nhưng gần như ngày nào cũng có một khoản liên quan đến đồ ăn bên ngoài.

Buổi sáng mua cà phê 35.000-40.000 đồng. Trưa có hôm đặt thêm đồ uống. Cuối tuần cả nhà ra ngoài ăn một bữa 400.000-600.000 đồng. Những hôm mệt, hai vợ chồng lại đặt đồ ăn tối.

Mỗi lần chi chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng nên cảm giác không đáng kể.

Nhưng cộng lại cả tháng lên đến khoảng 3,5 triệu đồng.

“Trước đây tôi chưa bao giờ nghĩ nhà mình tiêu hơn 3 triệu đồng mỗi tháng chỉ cho cà phê, đồ uống và ăn ngoài. Vì mỗi lần thanh toán đều nhỏ”, chị nói.

Đây cũng là kiểu chi tiêu rất dễ bị bỏ qua trong nhiều gia đình: không có khoản nào đủ lớn để khiến người ta giật mình, nhưng tổng cộng lại có thể ngang tiền điện nước hoặc tiền học của con.

Mua hàng online 2 triệu đồng nhưng gần như không nhớ đã mua gì

Một khoản khác khiến hai vợ chồng bất ngờ là mua sắm online.

Tháng thống kê, chị Hương chi gần 2 triệu đồng cho những đơn hàng có giá từ 79.000 đến 300.000 đồng: hộp đựng đồ, quần áo cho con, đồ bếp, mỹ phẩm, đồ trang trí và vài món được mua chỉ vì đang giảm giá.

“Nếu hỏi trong tháng mua món gì lớn thì tôi sẽ nói là không. Nhưng nhìn lịch sử đơn hàng mới thấy tuần nào cũng có vài gói hàng chuyển đến”, chị kể.

Đây chính là kiểu “rò rỉ tài chính” khó nhận ra nhất.

Một món 150.000 đồng không làm ngân sách sụp đổ. Nhưng nếu một tháng có 10-12 món tương tự, tổng tiền đã lên tới vài triệu đồng.

Thu nhập 35 triệu nhưng không có khoản tiết kiệm cố định

Sau khi xem lại bảng chi tiêu, hai vợ chồng nhận ra một vấn đề lớn hơn: họ luôn tiết kiệm theo cách “cuối tháng còn bao nhiêu thì để dành”.

Trong khi đó, gần như tất cả khoản chi đều được thực hiện trước.

Lương vừa về, tiền được dùng cho sinh hoạt, mua sắm, ăn uống, giải trí. Chỉ khi cuối tháng còn dư mới chuyển sang tài khoản tiết kiệm.

Nhưng với cách này, rất hiếm khi còn dư.

Từ tháng tiếp theo, hai người đổi nguyên tắc. Ngay khi nhận lương, họ chuyển trước 5 triệu đồng sang một tài khoản tiết kiệm riêng.

30 triệu đồng còn lại mới được dùng cho sinh hoạt.

Đồng thời, gia đình giảm ba khoản:

- Ăn ngoài và cà phê từ 3,5 triệu xuống khoảng 2 triệu đồng.

- Mua sắm cá nhân từ 3 triệu xuống khoảng 2 triệu đồng.

- Mua hàng online linh tinh từ 2 triệu xuống còn khoảng 1 triệu đồng.

Chỉ ba thay đổi này đã giúp ngân sách giảm thêm khoảng 3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Như vậy, thay vì cuối tháng gần như không còn tiền, gia đình có thể hướng tới mức tích lũy 7-8 triệu đồng/tháng mà không cần cắt mạnh tiền ăn hay chất lượng sinh hoạt của con.

Vấn đề không phải lúc nào cũng nằm ở khoản lớn nhất

Câu chuyện của gia đình chị Hương cho thấy một điều khá phổ biến: khi cảm thấy tiền không đủ, nhiều người thường nhìn vào những khoản lớn và dễ thấy nhất như tiền ăn, tiền học hay tiền điện nước.

Nhưng đôi khi chính những khoản 50.000, 100.000 hay 200.000 đồng mới âm thầm làm ngân sách mất cân đối.

Cà phê mỗi sáng, một đơn hàng giảm giá, một bữa ăn ngoài, vài chuyến xe công nghệ hay một món đồ “mua cũng được” đều không đáng lo nếu nhìn riêng lẻ.

Nhưng khi xuất hiện hàng chục lần trong một tháng, chúng trở thành một khoản chi rất lớn.

Với thu nhập 35 triệu đồng, gia đình chị Hương không cần sống quá kham khổ để có tiền tiết kiệm. Điều họ cần làm trước tiên chỉ là nhìn rõ tiền đang đi đâu.

Và đôi khi, một bảng chi tiêu chi tiết có thể trả lời câu hỏi mà hai năm tranh luận vẫn chưa tìm ra: không phải kiếm quá ít, mà là có quá nhiều khoản nhỏ đang tiêu tiền thay mình.