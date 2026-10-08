Thu nhập 7,15 tỷ đồng/năm, cặp vợ chồng vẫn ở thuê: Chi 84 triệu/tháng thuê nhà 251m2

Christine Lopez, 48 tuổi, và chồng đã kết hôn được 17 năm, có 2 người con. Trong gần 2 thập kỷ chung sống, gia đình cô từng chuyển qua New York, Austin và hiện định cư tại San Antonio, Texas (Mỹ). Dù tổng thu nhập mỗi năm lên tới 275.000 USD (khoảng 7,15 tỷ đồng), hai vợ chồng vẫn chưa từng sở hữu một căn nhà nào và hiện cũng không nghĩ đến việc mua nhà.

Lopez đang làm công việc quản lý vận hành sáng tạo cho một công ty quảng cáo. Chồng cô cũng làm cùng ngành nhưng cho một tập đoàn khác. Thu nhập 275.000 USD (khoảng 7,15 tỷ đồng)/năm có thể xem là dư dả. Thế nhưng với Lopez, phần lớn số tiền kiếm được đều nhanh chóng được phân bổ cho các khoản chi phí khác.

Gia đình cô không chỉ phải nuôi 2 con mà còn hỗ trợ bố mẹ chồng một phần chi phí, từ chăm sóc sức khỏe đến sửa chữa nhà cửa. Cùng với đó, cả hai vợ chồng đều từng phải gánh khoản vay sinh viên khá lớn. Lopez tốt nghiệp Đại học Miami và tiếp tục lấy bằng thạc sĩ tại Đại học New York. Riêng cô đã trả hơn 160.000 USD (khoảng 4,16 tỷ đồng) tiền vay học tập, chưa tính phần lãi phát sinh.

Chồng Lopez cũng đã trả được hơn 89.000 USD (khoảng 2,31 tỷ đồng) tiền vay sinh viên nhưng vẫn còn khoảng 20.000 USD (khoảng 520 triệu đồng) cho các khoản nợ khác phải thanh toán. Sau nhiều năm dành một phần đáng kể thu nhập để xử lý các khoản nợ, bài toán lớn nhất của hai vợ chồng hiện nay lại là tiền trả trước khi mua nhà.

"Rào cản lớn nhất của chúng tôi là khoản tiền trả trước. Nếu cố, tôi sẽ không thể đảm bảo chất lượng cuộc sống và giáo dục cho con" - Lopez chia sẻ.

Ảnh minh họa

Hiện gia đình cô thuê một căn nhà rộng khoảng 251m2 gồm 4 phòng ngủ tại San Antonio với giá 3.200 USD/tháng (khoảng 83,2 triệu đồng).

Nếu mua một căn nhà với diện tích tương đương, hai vợ chồng sẽ cần tối thiểu 26.000 USD (khoảng 676 triệu đồng). Nếu muốn trả trước 20%, số tiền cần chuẩn bị lên tới khoảng 53.000 USD (khoảng 1,38 tỷ đồng). Trong thực tế, Lopez cho rằng căn nhà mà gia đình cô mong muốn có thể còn đắt hơn đáng kể so với mức giá trung bình này.

Bài toán tương tự từng xuất hiện khi gia đình còn sống tại Austin. Khi đó, Lopez và chồng chứng kiến giá nhà ngày càng tăng, khiến việc mua nhà trở nên xa vời.

Ưu tiên chuẩn bị tài chính cho tương lai của con

Với Lopez, vấn đề không nằm ở việc gia đình không có thu nhập tốt. Ngược lại, cô thừa nhận hai vợ chồng đều kiếm được mức tiền đáng kể. Nhưng khi tiền được phân bổ cho con cái, hỗ trợ bố mẹ, trả khoản vay sinh viên và các chi phí sinh hoạt, nếu cố mua nhà thì vẫn được nhưng cuộc sống sẽ rất bí bách.

Ảnh minh họa

Quan trọng hơn cả, Lopez không muốn các con phải trải qua khó khăn tài chính giống mình. Khi còn đi học, cô từng làm việc với mức lương 8 USD/giờ (khoảng 208.000 đồng) để tự trang trải chi phí sinh hoạt vì bố mẹ không hỗ trợ tài chính. Hiện tại, bố mẹ cô vẫn không giúp đỡ về tiền bạc bởi họ luôn cho rằng con gái là người chăm chỉ và có khả năng tự lo cho bản thân.

Vì vậy, Lopez xác định nếu có thể, hai vợ chồng sẽ ưu tiên hỗ trợ con cái trong giai đoạn đại học. Họ sẵn sàng trả càng nhiều chi phí càng tốt ngay từ đầu và tự vay thêm nếu cần để các con không phải chịu áp lực nợ nần quá lớn.

"Chúng tôi không muốn các con phải chật vật ở đại học như những gì chúng tôi từng trải qua" - Lopez nói.

Điều này càng khiến kế hoạch mua nhà càng trở thành thứ yếu. Lopez thừa nhận vợ chồng cô không còn nghĩ tới việc mua nhà.

Câu chuyện của Lopez cũng không phải trường hợp duy nhất. Ngày càng có những người có thu nhập ổn lựa chọn thuê nhà thay vì mua vì không muốn hoặc không thể đáp ứng khoản tiền trả trước và chi phí sở hữu nhà. Với Lopez, việc thuê nhà hiện tại cho phép gia đình duy trì chất lượng sống mà họ mong muốn, đặc biệt là khu vực sinh sống và trường học của các con.

Cô thậm chí nghĩ đến khả năng sau khi các con lớn, hai vợ chồng sẽ chuyển về New York và thuê một căn hộ nhỏ trong thành phố. Còn chuyện sở hữu nhà, Lopez gần như đã loại nó khỏi kế hoạch cuộc đời.

(Nguồn: Yahoo Finance)