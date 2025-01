Năm 2024 khép lại, Thân vương William và Vương phi Kate đã gửi lời chúc mừng năm mới tới công chúng bằng một loạt ảnh ấm áp trên trang Instagram chính thức. Những hình ảnh ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ của gia đình trong suốt một năm, từ những giây phút hạnh phúc trên đồng cỏ đến hình ảnh trang trọng trên ban công Điện Buckingham cùng Quốc vương.

Năm 2024 là một năm đầy biến động với gia đình Hoàng gia, đặc biệt là khi Vương phi Kate được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vào tháng 3. Một trong những bức ảnh cảm động được chia sẻ là hình ảnh Vương phi thực hiện nhiệm vụ Hoàng gia đầu tiên sau khi điều trị. Bà cùng Thân vương William đã đến thăm những người sống sót sau vụ đâm dao kinh hoàng ở Southport.

Bài đăng trên Instagram kèm theo dòng chữ: "2024. Happy New Year! Wishing you all a wonderful 2025 (tạm dịch: 2024 đã qua. Chúc mừng năm mới! Cầu chúc bạn mọi điều tuyệt vời trong năm 2025)". Lời chúc mừng năm mới 2025 chan chứa hy vọng về một năm tươi sáng hơn.

Bên cạnh những khó khăn, gia đình Thân vương William cũng có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ trong năm qua. Trong số đó có bức ảnh selfie của Thân vương William, Công chúa Charlotte và Hoàng tử George với ngôi sao nhạc pop Taylor Swift tại sân vận động Wembley. Một khoảnh khắc ấm áp khác là hình ảnh Thân vương William cùng các huyền thoại bóng bầu dục Kevin Sinfield và Rob Burrow cùng gia đình Burrow, những người tích cực vận động nâng cao nhận thức về bệnh xơ cứng teo cơ một bên (MND), vào tháng 1.

Bài đăng đã nhận được nhiều sự quan tâm và bình luận ấm áp từ người theo dõi trên mạng xã hội. Một người hâm mộ bày tỏ: "Chúc mừng năm mới hạnh phúc và khỏe mạnh tới gia đình nhỏ yêu thích của tôi. Tôi thực sự hy vọng 2025 sẽ là một năm tốt đẹp hơn nhiều và Vương phi của chúng ta sẽ ngày càng mạnh khỏe hơn. Tôi yêu các bạn rất nhiều và tôi đã sẵn sàng tiếp tục ủng hộ các bạn trong năm 2025". Một người khác chia sẻ: "Chúc các bạn một năm mới hạnh phúc, khỏe mạnh và rực rỡ. 2024 là một năm khó khăn nhưng các bạn đã luôn mạnh mẽ và tôi hy vọng 2025 sẽ rất tích cực đối với các bạn".

Hình ảnh từ buổi lễ hát mừng Giáng sinh tại Tu viện Westminster, một sự kiện đặc biệt quan trọng với Vương phi Kate, diễn ra đầu tháng này cũng được chia sẻ. Thân vương William từng mô tả năm 2024 là một năm "khốc liệt". Anh đã phải cân bằng giữa các nhiệm vụ Hoàng gia và cuộc sống gia đình. Dù gặp nhiều thử thách, Thân vương William luôn khẳng định ba người con, Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis, là ưu tiên hàng đầu của mình.

