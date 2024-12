Tại buổi gặp gỡ người hâm mộ truyền thống ngày Giáng sinh ở Sandringham, Thân vương William cùng vợ là Công nương Kate và ba con: Hoàng tử George, Công chúa Charlotte và Hoàng tử Louis đã dành thời gian chào hỏi mọi người. Bên cạnh những lời chúc Giáng sinh an lành, một người hâm mộ đã nói "Up the Villa" với Thân vương William, người được biết đến là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của câu lạc bộ bóng đá Aston Villa, cùng với con trai cả là Hoàng tử George. Thân vương William đã đáp lại bằng câu nói tương tự "Up the Villa" khi cùng gia đình trở về Sandringham House để dùng bữa trưa Giáng sinh. "Up the Villa" là khẩu hiệu cổ vũ của người hâm mộ dành cho câu lạc bộ bóng đá Aston Villa.

Khoảnh khắc này đã được một người hâm mộ ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội X, thu hút sự chú ý của đông đảo người hâm mộ Hoàng gia. Nhiều người bày tỏ sự thích thú trước phản ứng của Công chúa Charlotte, người đã mỉm cười và cố gắng kìm nén tiếng cười trước màn giao lưu thú vị này. Một nhân viên bảo vệ gần đó cũng tỏ ra thích thú với tình huống này. Một số bình luận trên mạng xã hội thể hiện sự phấn khích như: "Người đàn ông này yêu đội bóng của mình", "Nụ cười của Charlotte khi nghe câu nói "Up the Villa" và "Tôi YÊU khoảnh khắc NÀY!!!!".

Không chỉ giao lưu về bóng đá, Thân vương William còn thể hiện sự quan tâm chu đáo đến người hâm mộ. Khi Hoàng tử Louis đang tay xách nách mang rất nhiều sô cô la được tặng, cậu bé vẫn muốn lấy thêm từ một người hâm mộ khác. Lúc này, Thân vương William đã nhẹ nhàng can thiệp và nói với người hâm mộ: "Không, không, bạn không thể tặng hết sô cô la đâu! Chắc chắn là không. Bạn cũng phải giữ lại một ít cho mình chứ. Giáng sinh vui vẻ! Chúc bạn một ngày tốt lành!".

Gia đình Hoàng gia đã trải qua một ngày Giáng sinh ấm áp và gần gũi với người dân. Dự kiến, họ sẽ không tham gia thêm bất kỳ sự kiện công khai nào trong phần còn lại của kỳ nghỉ lễ. Khoảnh khắc đáng yêu của Công chúa Charlotte và câu nói giản dị nhưng gây sốt của Thân vương William đã để lại ấn tượng đẹp trong lòng công chúng.

Theo Express