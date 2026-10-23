Gia đình Hà Nội có 2 con sinh đôi tiêu 69,3 triệu/tháng: Kiếm 70 triệu vẫn không dư, dân mạng chỉ ra 3 khoản có thể cắt ngay

Một gia đình 6 người ở thành phố bao gồm hai vợ chồng, hai đứa con nhỏ chưa tròn 1 tuổi, bà ngoại lên trông cháu và một chị giúp việc, mỗi tháng đang tiêu hết tròn 69,3 triệu. Con số nghe qua tưởng nhiều, nhưng nhìn vào thực tế nheo nhóc hai đứa bé song sinh mới thấy khoản nào cũng có lý do của nó.

Gia đình 5 người (3 người lớn + hai bé sinh đôi) mỗi tháng tiêu hết gần 70 triệu

Người vợ chia sẻ rất thật rằng hai vợ chồng làm ra bao nhiêu tiêu hết bấy nhiêu, mặc dù thu nhập cũng khoảng 70 triệu/tháng nhưng không để ra được đồng nào, tháng nào hết sạch tháng đó. Chị muốn cắt giảm chi tiêu nhưng loay hoay không biết phải cắt từ đâu vì thấy khoản nào cũng cần.

Thực ra, đây là tình trạng rất phổ biến của các gia đình đông người có con nhỏ. Gia đình này đang ở đúng giai đoạn tốn kém nhất: Hai bé còn quá nhỏ, cần nhiều người chăm, lại tốn tiền bỉm sữa, nhất là gia đình có 2 bé sinh đôi thì càng phát sinh thêm nhiều khoản.

Cân đối lại chi tiêu từ những khoản chi nhỏ của gia đình

Nhiều người khi đọc qua bảng chi tiêu cũng đưa ra không ít lời góp ý rất thực tế. Ai cũng hiểu nhà có hai con nhỏ chưa đi học thì bắt buộc phải có bà và giúp việc hỗ trợ, chi phí vì thế mà tốn kém hơn hẳn. Tuy nhiên, nếu nhìn kỹ lại thì vẫn có những khoản hoàn toàn có thể cân đối và thu gọn được.

Đầu tiên là cân đối tiền sữa cho con (nếu có thể): Giảm xuống còn 6 triệu

Khoản sữa 9 triệu/tháng có thể thử điều chỉnh bằng cách chuyển sang dòng sữa có mức giá kinh tế hơn. Các thương hiệu như Vinamilk chất lượng vẫn rất tốt mà giá thành lại mềm hơn đáng kể.

Nếu các bé không quá khó tính hay gặp vấn đề về bệnh lý, đặc biệt là khi bước qua 1 tuổi - giai đoạn ăn dặm trở thành bữa chính chứ sữa không còn là nguồn dinh dưỡng duy nhất, thì riêng khoản này đã có thể nhẹ gánh đi đôi ba triệu.

Khoản tiêu vặt, ăn sáng cafe của hai vợ chồng: Giảm còn 6 triệu

Khoản dễ thắt chặt và thấy hiệu quả ngay nhất chính là tiền ăn sáng, ăn trưa và cà phê của hai vợ chồng. Với một gia đình đông người, việc nấu ăn sáng chung tại nhà luôn là cách tiết kiệm nhất.

Nếu hai vợ chồng chăm chỉ chuẩn bị đồ ăn sáng ở nhà, mang cơm trưa đi làm và hạn chế cà phê hàng quán, tổng cộng đã có thể tiết kiệm ngay khoảng 5 triệu/tháng.

Điều chỉnh lại tiền gửi bà ngoại (nếu được): Cân đối biếu bà 6 triệu/tháng

Nhiều ý kiến cũng thẳng thắn chỉ ra rằng, hai vợ chồng trẻ nhà vẫn đang đi thuê, lại nuôi hai con nhỏ song sinh mà vừa thuê giúp việc (khoảng 7-8 triệu/tháng) vừa gửi biếu bà ngoại ở cùng để trông cháu, tổng hai khoảng là 16 triệu/tháng là hơi nhiều.

Khoản này nếu có thể thì nên cân đối một chút, ví dụ nếu cân đối lại khoản biếu bà ngoại (vì bà đang ở cùng hai vợ chồng, hỗ trợ trông cháu), biếu bà khoảng 5-6 triệu chi tiêu là hợp lý rồi, còn 10 triệu/tháng là số tiền khá nhiều.

Sau khi điều chỉnh lại một chút, mỗi tháng cũng tiết kiệm thêm được 8 triệu. Đấy chỉ là mức điều chỉnh thấp nhất, còn vẫn có thể có những khoản có thể cân đối thêm để tiết kiệm được nhiều hơn.

Tóm lại

Tóm lại, mức chi tiêu 69,3 triệu đồng mỗi tháng không phải là câu chuyện đúng hay sai, mà là sự lựa chọn lối sống và ưu tiên của mỗi gia đình trong từng thời điểm. Khi chủ động thắt chặt từng chút một, áp lực tài chính sẽ dần hạ nhiệt, giúp gia đình vừa duy trì được chất lượng cuộc sống tốt cho các con, vừa tích lũy được một khoản dư đặn cho tương lai.