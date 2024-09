Gia đình con gái nuôi Angela Phương Trinh gửi đơn lên công an

Những ngày qua, mạng xã hội ồn ào tin Angela Phương Trinh sinh con. Bức ảnh nữ diễn viên chụp cùng một bé gái gắn với thông tin "Angela Phương Trinh bí mật sinh con", "Angela Phương Trinh sinh con với người khác"... xuất hiện ồ ạt.

Sau khi Angela Phương Trinh lên tiếng phủ nhận, cầu cứu cơ quan an ninh vào cuộc, đại diện của gia đình bé Tép (bé gái xuất hiện trong ảnh) cũng lên tiếng.

Chia sẻ với Tiền Phong sáng 10/9, anh N .V, cha của bé Tép, bức xúc vì ảnh ghép của con gái xuất hiện tràn lan, đi kèm là thông tin tiêu cực.

Đại diện gia đình cho biết Tép là con gái người bạn của Angela Phương Trinh, không phải con ruột của nữ diễn viên. Diễn viên Mùa ngò gai nhận bé làm con nuôi từ đầu năm 2023. Angela Phương Trinh thi thoảng dẫn bé dự sự kiện, quảng cáo sản phẩm mẹ và bé cùng vì thấy Tép có khiếu nghệ thuật.

Gia đình bé gái chụp cùng Angela Phương Trinh lên tiếng.

"Tôi khẳng định bé Tép không phải con ruột Angela Phương Trinh và người khác như thông tin lan truyền trên mạng. Tôi mong cộng đồng mạng lên án mạnh mẽ hành vi lấy hình ảnh trẻ em cắt ghép, bịa đặt trên mạng xã hội để câu lượt xem và trục lợi", anh V. nói.

Anh V. cho biết con gái đang học lớp 4. Bé Tép biết thông tin bản thân bị ghép ảnh và ảnh hưởng tinh thần. Bé Tép cũng ảnh hưởng việc học vì bị bạn bè trêu chọc trên lớp.

"Tôi đã gửi đơn lên cơ quan công an, nhờ pháp luật vào cuộc. Tôi đề nghị Bộ công an, Cục An ninh mạng , Cục hình sự và Cục trẻ em vào cuộc điều tra đối tượng liên quan hành vì bịa đặt, vu khống, cắt ghép hình ảnh và lợi dụng trẻ em để bôi nhọ, gây ảnh hưởng tới tâm lý trẻ em", anh V. chia sẻ thêm.

Tối 7/9 , Angela Phương Trinh cầu cứu khán giả, cơ quan chức năng sau khi mạng xã hội liên tục lan truyền tin nữ diễn viên từng sinh con.

"Mạng xã hội liên tục lan truyền thông tin sai sự thật là tôi có con với người khác. Điều này làm ảnh hưởng đến đời sống con nuôi của tôi. Tôi mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xác minh sự thật để mọi việc sáng tỏ, trả lại bình yên cho mẹ con tôi", Angela Phương Trinh lên tiếng.

Angela Phương Trinh khẳng định cô độc thân 8 năm qua. Nữ diễn viên mong cơ quan an ninh vào cuộc, yêu cầu các kênh YouTube, TikTok gỡ bài đăng xuyên tạc, gây ảnh hưởng đến những người được nhắc tên những ngày qua.