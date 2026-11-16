Mới ngày nào còn là cô tiểu thư nổi tiếng trong hội rich kid Việt, vậy mà Joyce Phạm giờ đây đã trở thành bà mẹ 5 con ở tuổi 27! Mới đây, ái nữ nhà đại gia Minh Nhựa khiến nhiều người thích thú khi đăng tải loạt ảnh gia đình bên chồng và 5 nhóc tỳ. Sau khi chào đón bé út Jayven, cuối cùng gia đình nhỏ của Joyce cũng chính thức có đủ 7 thành viên trong một khung hình. Đáng yêu hơn cả là cảm xúc của chính bà mẹ trẻ khi nhìn lại hành trình từ hai vợ chồng son đến một tổ ấm đông vui như hiện tại.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Mẹ 27 tuổi, 5 con và một bức ảnh gia đình đông vui hết cỡ!

Trên trang Facebook cá nhân, Joyce Phạm hào hứng thông báo: "Và cuối cùng thì gia đình mình cũng chính thức có đủ 7 thành viên rồi đây...". Đi kèm dòng chia sẻ là loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc cả nhà quây quần trong không gian được trang trí bằng bóng bay xanh trắng, hoa tươi và dòng chữ mang tên em bé Jayven.

Trong những bức hình, Joyce Phạm ngồi bên ông xã Tâm Nguyễn, dịu dàng bế con trai út trên tay. Bốn anh chị lớn xuất hiện bên cạnh bố mẹ, tạo nên khung cảnh gia đình vừa ấm áp vừa có phần náo nhiệt đúng chất nhà đông con. Đặc biệt, 5 nhóc tỳ nhà Joyce Phạm đều có tên bắt đầu bằng chữ J: Anh Hai Jayden, chị Ba Jayla, anh Tư Jayson, anh Năm Jayric và em út Jayven.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Chỉ riêng việc nhớ tên và phân biệt vai vế của các thành viên cũng đủ khiến người ngoài phải bật cười thích thú. Nhưng với Joyce, từng em bé đều đánh dấu một chặng đường rất riêng trong hành trình làm mẹ.

Cô xúc động viết: "Ngồi nhìn lại mới thấy thời gian trôi nhanh thật. Mới ngày nào nhà mình còn có mỗi anh Hai Jayden, rồi lần lượt có thêm chị Ba Jayla, anh Tư Jayson, anh Năm Jayric và bây giờ là em Jayven".

Bà mẹ trẻ cũng không giấu được cảm giác ngỡ ngàng khi nhìn lại những năm tháng đã qua.

"Từ hai đứa còn bỡ ngỡ khi lần đầu làm ba mẹ, vậy mà giờ đã có tận 5 em bé gọi ba gọi mẹ mỗi ngày. Nghĩ lại vẫn thấy có chút không tin nổi", Joyce Phạm chia sẻ.

Từ những bức ảnh gia đình chỉ có hai vợ chồng đến khung hình với đủ 5 em bé, hành trình ấy đã trải qua không ít thay đổi. Nhưng điều khiến Joyce hạnh phúc nhất không đơn thuần là gia đình ngày càng đông thành viên, mà còn là cơ hội được chứng kiến từng đứa trẻ lớn lên mỗi ngày.

Điều ước của bà mẹ 5 con khiến nhiều người thấy ấm lòng

Joyce Phạm và Tâm Nguyễn kết hôn vào năm 2019. Năm 2020, cặp đôi đón con trai đầu lòng Jayden, sau đó lần lượt chào đón Jayla vào năm 2022, Jayson năm 2024 và Jayric năm 2025.

Ngày 1/10/2026, bé Jayven chào đời, chính thức đưa số thành viên trong gia đình lên con số 7. Cậu út là bé trai thứ tư của vợ chồng Joyce Phạm, bên cạnh cô con gái Jayla. Ở tuổi 27, Joyce Phạm đã trải qua 5 lần sinh nở và có một gia đình đông con mà chính cô đôi khi cũng cảm thấy khó tin.

Trong bài đăng mới, ái nữ Minh Nhựa thừa nhận mỗi lần đón thêm thành viên, cô lại có thêm những trải nghiệm, cảm xúc và cả những điều phải lo lắng. Dẫu vậy, niềm vui lớn nhất với cô vẫn là được nhìn các con trưởng thành. Đặc biệt, khi ngắm cả 5 anh chị em bên nhau, Joyce Phạm đã nghĩ đến một ngày không xa, khi các con lớn lên, mỗi người có ước mơ và cuộc sống riêng.

Nguồn: Phạm Trần Nguyễn Minh Phạm

Điều cô mong mỏi không phải các con lúc nào cũng ở cạnh bố mẹ, mà là dù sau này mỗi người đi một hướng, cả 5 anh chị em vẫn luôn yêu thương, nhường nhịn và có mặt bên nhau khi cần.

"Có lẽ sau này các con sẽ chẳng thể nhớ được lần đầu tiên cả 5 anh chị em gặp nhau như thế nào. Nhưng mẹ hy vọng những tấm hình này sẽ giúp các con hình dung lại khoảnh khắc ấy và biết rằng mỗi đứa đều được chào đón bằng thật nhiều tình yêu thương", cô viết.

Một lời nhắn giản dị nhưng đủ cho thấy ý nghĩa đặc biệt của bộ ảnh.

Với Joyce, đây không chỉ là những tấm hình kỷ niệm sau khi sinh em bé thứ 5. Đó còn là cách lưu giữ thời điểm cả 5 anh chị em lần đầu cùng xuất hiện trong một bộ ảnh gia đình, khi các con vẫn còn rất nhỏ và tổ ấm vừa bước sang một chương mới.

Trước đây, Joyce Phạm được biết đến là một trong những rich kid nổi tiếng, thường xuyên gây chú ý với cuộc sống sang chảnh và gu thời trang hàng hiệu. Sau khi kết hôn, cô dần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc mang thai, chăm sóc con và cuộc sống bên ông xã. Giờ đây, khi đã có 5 nhóc tỳ, những bài đăng của cô không chỉ xoay quanh thời trang hay những món đồ đắt đỏ mà còn là câu chuyện lớn lên từng ngày của các con.

Khép lại dòng chia sẻ dài, Joyce Phạm viết: "Thương cả 5 em bé của ba mẹ thật nhiều". Một câu nói ngắn gọn, nhưng có lẽ đã đủ diễn tả cảm xúc của bà mẹ trẻ trong ngày gia đình chính thức có đủ 7 thành viên.

Và nhìn bức ảnh ấy mới thấy, từ một cô tiểu thư nổi tiếng đến bà mẹ 5 con ở tuổi 27, Joyce Phạm đã có một hành trình rất khác. Còn 5 nhóc tỳ nhà cô, chắc chắn sẽ có cả một tuổi thơ đông vui với đủ những câu chuyện để kể khi lớn lên.