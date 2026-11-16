Rời Nhà hát Kịch Việt Nam để lo cho gia đình

NSƯT Vĩnh Xương tốt nghiệp Đại học Sân khấu và Điện ảnh Hà Nội, sau đó về công tác tại Nhà hát Kịch Việt Nam từ năm 1997. Trong hơn 20 năm gắn bó với sân khấu, anh tham gia nhiều bộ phim như Họa mi về tổ, Những người bạn học, Bức đại tự, Hà Nội 12 ngày đêm, Vào Nam ra Bắc và U tôi.

Dù hoạt động nghệ thuật bền bỉ, Vĩnh Xương không phải gương mặt nổi tiếng ngay từ đầu. Với vóc dáng nhỏ nhắn, gương mặt có phần hiền lành, anh thường được giao những vai trai quê, người đàn ông chất phác, nhút nhát hoặc có tính cách thật thà. Trên sân khấu, anh cũng từng đảm nhiệm vai trò quản lý, trở thành Trưởng đoàn 1 của Nhà hát Kịch Việt Nam.

NSƯT Vĩnh Xương - Ảnh: FBNV

Năm 2013, nam diễn viên quyết định xin thôi việc để chuyển hướng kinh doanh. Bước ngoặt này xuất phát từ hoàn cảnh gia đình, vợ anh sinh hai con trai sinh đôi, trong khi thu nhập từ công việc tại nhà hát không đủ đáp ứng những khoản chi tiêu ngày càng tăng.

Theo chia sẻ của Vĩnh Xương, thời điểm đó, lương và phụ cấp trách nhiệm của anh chỉ hơn 5 triệu đồng mỗi tháng. Riêng tiền thuê một người giúp việc đã tiêu tốn khoảng 4 triệu đồng. Gia đình còn phải lo chi phí chăm sóc hai con nhỏ và những sinh hoạt thường ngày.

Sau khi rời nhà hát, Vĩnh Xương cùng người bạn thân là diễn viên Anh Tuấn tìm hiểu nhiều mô hình kinh doanh. Hai người từng cân nhắc bán quần áo, điện thoại trước khi quyết định lựa chọn lĩnh vực ẩm thực. Cuối cùng, bánh canh ghẹ trở thành món ăn mà họ theo đuổi.

Để chuẩn bị cho công việc mới, cả hai vào TP.HCM khoảng nửa tháng để học cách chế biến, tìm hiểu công thức và cách vận hành quán ăn. Sau đó, họ trở về Hà Nội, bắt đầu xây dựng thương hiệu Bánh canh ghẹ 69.

Nghệ sĩ Vĩnh Xương tự tay bưng bát bánh canh phục vụ các thực khách - Ảnh: FBNV

Những ngày đầu, khó khăn lớn nhất không chỉ là tìm kiếm khách hàng mà còn nằm ở vốn kinh doanh. Vĩnh Xương từng được NSND Xuân Bắc cho vay 50 triệu đồng để bắt đầu công việc. Sự hỗ trợ của người đồng nghiệp trong giai đoạn khó khăn trở thành một dấu mốc đáng nhớ đối với nam diễn viên.

Từ một người quen với ánh đèn sân khấu, Vĩnh Xương chuyển sang đảm nhiệm gần như mọi công việc tại nhà hàng. Anh trực tiếp tham gia lựa chọn nguyên liệu, chuẩn bị món ăn, đứng bếp, phục vụ, bưng bê và trông xe cho khách. Có những ngày, nam nghệ sĩ bắt đầu công việc từ khoảng 4h sáng để chuẩn bị nước dùng, pha trà, làm nước sốt, sau đó làm việc liên tục đến nửa đêm. Thời gian nghỉ ngơi chỉ còn 2-3 tiếng mỗi ngày.

Sau khoảng 10 năm, Bánh canh ghẹ 69 trở thành điểm đến quen thuộc của nhiều thực khách. Đặc biệt, thương hiệu này từng bước mở rộng với 4 chi nhánh tại Hà Nội và một số tỉnh thành như Hạ Long, Bắc Ninh, Thái Nguyên.

Nghệ sĩ Anh Tuấn và nghệ sĩ Vĩnh Xương - Ảnh: FBNV

Trở lại màn ảnh ở tuổi ngoài 40, giành Cánh diều Vàng với vai phản diện

Sau nhiều năm tập trung kinh doanh, năm 2019, khi đã 44 tuổi, nghệ sĩ Vĩnh Xương bắt đầu trở lại với phim truyền hình. Đây là thời điểm các con đã lớn hơn, công việc nhà hàng dần ổn định, giúp anh có thêm thời gian dành cho đam mê diễn xuất.

Lần trở lại này cũng mở ra một hướng đi khác trong sự nghiệp của nam diễn viên. Nếu trước đây anh thường gắn với những nhân vật hiền lành, chất phác thì ở giai đoạn sau, Vĩnh Xương lại được các đạo diễn tin tưởng giao những vai phản diện, có tâm lý phức tạp.

Vĩnh Xương trong vai ông trùm xã hội đen Quân "Già" phim "Độc đạo" - Ảnh: VFC

Anh tham gia phim Sinh tử, sau đó gây chú ý với vai Đinh Hoàng Đức trong Đấu trí. Nhân vật này là một doanh nhân có địa vị, vẻ ngoài lịch lãm nhưng ẩn chứa nhiều toan tính và liên quan đến những sai phạm kinh tế. Vai diễn giúp Vĩnh Xương có thêm cơ hội thể hiện khả năng hóa thân vào những nhân vật có chiều sâu tâm lý.

Năm 2023, anh được trao giải Nam diễn viên phụ xuất sắc phim truyền hình tại Cánh diều Vàng với vai Đinh Hoàng Đức trong Đấu trí. Đây là một trong những dấu mốc quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của nam diễn viên sau nhiều năm làm nghề.

Đến năm 2024, Vĩnh Xương tiếp tục tạo dấu ấn với vai Quân "già" trong bộ phim Độc đạo. Nhân vật là một ông trùm ma túy nguy hiểm, có vẻ ngoài điềm đạm nhưng bản chất tàn nhẫn, sẵn sàng sử dụng mọi thủ đoạn để bảo vệ quyền lực và lợi ích của mình.

Không chỉ được khán giả chú ý, vai diễn này còn giúp anh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vinh danh ở hạng mục Nam diễn viên truyền hình nổi bật của năm 2024.

Ở tuổi ngoài 50, nam nghệ sĩ có thể duy trì song song hai công việc, diễn xuất và kinh doanh. Sau những năm tháng phải tạm gác đam mê vì áp lực cơm áo, anh đã có điều kiện trở lại với nghề, đồng thời xây dựng được nền tảng kinh tế ổn định hơn cho gia đình.