Gia đình 3 người chỉ tiêu 12 triệu/tháng: Không sống kham khổ, chỉ tuyệt đối không vung tiền vào 5 khoản này

12 triệu đồng/tháng cho 3 người: Tiết kiệm không có nghĩa là phải chịu khổ

Với nhiều gia đình trẻ sống tại thành phố, 12 triệu đồng có thể chỉ đủ trang trải tiền ăn uống, điện nước, sinh hoạt và một phần chi phí cho con. Thế nhưng, nếu đã có nhà ở ổn định và không phải gánh khoản vay lớn, mức ngân sách này vẫn có thể đáp ứng những nhu cầu cơ bản, miễn là các khoản chi được phân bổ hợp lý.

Trong một tình huống chi tiêu giả định, gia đình chị Linh gồm hai vợ chồng và một con nhỏ đang học tiểu học, sống tại Hà Nội. Gia đình có nhà riêng, không mất tiền thuê nhà, không có khoản vay trả góp hằng tháng. Hai vợ chồng đặt mục tiêu giới hạn chi phí sinh hoạt trong khoảng 12 triệu đồng, phần thu nhập còn lại dành cho tiết kiệm và dự phòng.

Điều đáng nói là gia đình không áp dụng cách tiết kiệm cực đoan. Trong tủ lạnh vẫn có thịt, cá, rau củ, trái cây; cuối tuần bố mẹ vẫn đưa con ra ngoài vui chơi, thỉnh thoảng cả nhà đi ăn nhà hàng. Quần áo, đồ dùng sinh hoạt cũng được mua sắm khi cần thiết.

Khác biệt nằm ở chỗ, họ không để một vài khoản chi nhỏ, tưởng như vô hại, liên tục vượt khỏi giới hạn.

Theo cách quản lý này, có 5 khoản tiền được kiểm soát đặc biệt chặt chẽ, bởi đây cũng là những khoản dễ khiến ngân sách gia đình tăng thêm vài triệu đồng mỗi tháng mà không nhận ra.

5 khoản chi gia đình gần như không bao giờ để vượt ngân sách

1. Tiền ăn uống: Không cắt giảm chất lượng, chỉ hạn chế mua theo cảm hứng

Ăn uống là khoản chi lớn nhất trong ngân sách sinh hoạt của gia đình 3 người. Với mức dự kiến 4,2 triệu đồng/tháng, trung bình mỗi ngày gia đình có khoảng 140.000 đồng dành cho thực phẩm và những nhu cầu ăn uống cơ bản tại nhà.

Để duy trì mức này, gia đình không đi chợ theo kiểu hôm nay thích gì mua nấy. Thay vào đó, thực đơn được lên tương đối linh hoạt theo tuần, ưu tiên nguyên liệu có thể chế biến thành nhiều món khác nhau.

Chẳng hạn, một lần mua thịt có thể chia thành các phần nhỏ để nấu canh, rang hoặc kho. Rau củ được lựa chọn theo mùa, hạn chế những loại đắt tiền mà không thực sự cần thiết. Thực phẩm tươi sống cũng không mua quá nhiều để tránh tình trạng để lâu rồi phải bỏ.

Gia đình vẫn có những bữa ăn ngon, nhưng ít khi mua quá nhiều món chỉ vì đang giảm giá. Đặc biệt, việc đặt đồ ăn qua ứng dụng được kiểm soát vì một bữa ăn tưởng chừng chỉ vài trăm nghìn đồng có thể khiến ngân sách tăng đáng kể nếu lặp lại nhiều lần.

Ví dụ, mỗi tuần đặt đồ ăn 3 lần, mỗi lần 200.000 đồng, tổng chi phí đã lên tới 2,4 triệu đồng/tháng. Đây là số tiền đủ để trang trải một phần lớn nhu cầu thực phẩm nấu tại nhà.

Nguyên tắc quan trọng nhất không phải ăn càng rẻ càng tốt, mà là mua đủ dùng, hạn chế lãng phí và không để sự tiện lợi trở thành thói quen tốn kém.

2. Mua sắm quần áo, mỹ phẩm: Không mua chỉ vì thấy giá rẻ

Khoản chi thứ hai được giới hạn là mua sắm cá nhân. Trong nhiều gia đình, đây không phải khoản tiền lớn nếu tính từng lần, nhưng lại dễ tăng lên đáng kể khi cộng cả tháng.

Một chiếc áo 199.000 đồng, một thỏi son 150.000 đồng hay vài món đồ gia dụng nhỏ chưa đến 100.000 đồng đều tạo cảm giác không đáng bao nhiêu. Tuy nhiên, chỉ cần mua liên tục, tổng số tiền có thể vượt 1–2 triệu đồng mà người mua không nhớ rõ mình đã mua những gì.

Gia đình trong ví dụ đặt ngân sách 600.000 đồng/tháng cho quần áo, mỹ phẩm và các món đồ cá nhân không thiết yếu. Số tiền này được tích lũy qua những tháng ít mua sắm để dùng khi cần thay giày, mua quần áo mới cho con hoặc bổ sung sản phẩm chăm sóc cá nhân.

Một nguyên tắc được áp dụng là không mua ngay những món hàng không nằm trong kế hoạch. Với sản phẩm chưa thực sự cần, người mua chờ vài ngày rồi mới quyết định.

Không ít món đồ từng khiến người ta muốn đặt hàng ngay lập tức lại trở nên không cần thiết sau khoảng thời gian cân nhắc ấy.

Điều này giúp gia đình tránh được tình trạng tủ quần áo ngày càng đầy nhưng tháng nào cũng thấy thiếu đồ mặc.

3. Ăn ngoài, cà phê và giải trí: Vẫn tận hưởng nhưng phải có giới hạn

Một sai lầm thường gặp khi tiết kiệm là cắt bỏ hoàn toàn các hoạt động giải trí, ăn uống bên ngoài. Cách này có thể giúp giảm chi trong thời gian ngắn nhưng lại khó duy trì, đặc biệt với những gia đình có con nhỏ.

Thay vì cắt hết, gia đình dành khoảng 800.000 đồng/tháng cho các hoạt động ăn ngoài, cà phê và vui chơi cuối tuần.

Khoản tiền này có thể dùng cho một bữa ăn bên ngoài, một buổi xem phim hoặc vài lần đưa con đi chơi với chi phí vừa phải. Những hoạt động miễn phí như đi công viên, thư viện, dạo phố hoặc tham gia chương trình cộng đồng cũng được ưu tiên.

Điểm khác biệt là gia đình không mặc định cuối tuần nào cũng phải tới trung tâm thương mại, ăn nhà hàng hoặc mua sắm để được coi là nghỉ ngơi.

Một chuyến đi chơi có thể vui mà không cần tiêu quá nhiều tiền. Ngược lại, một buổi ra ngoài không có kế hoạch đôi khi khiến cả nhà chi hết tiền triệu cho những khoản phát sinh.

Việc đặt giới hạn trước giúp các thành viên chủ động lựa chọn hoạt động phù hợp, thay vì tiêu xong mới tìm cách cắt giảm ở những khoản cần thiết khác.

4. Điện, nước và đồ dùng sinh hoạt: Không để tiền nhỏ cộng dồn thành khoản lớn

Hóa đơn điện nước và các sản phẩm vệ sinh gia đình là những khoản khó cắt bỏ vì gắn trực tiếp với đời sống hằng ngày. Tuy nhiên, đây cũng là nhóm chi phí có thể kiểm soát thông qua thói quen sử dụng.

Gia đình không cố giảm tiền điện bằng cách chịu nóng hay hạn chế những nhu cầu cần thiết. Thay vào đó, các thiết bị được sử dụng hợp lý, điều hòa được điều chỉnh phù hợp thời tiết và thiết bị điện được tắt khi không cần dùng.

Với các sản phẩm như nước giặt, nước rửa bát, giấy vệ sinh, túi rác hay chất tẩy rửa, gia đình chỉ mua bổ sung khi lượng dự trữ sắp hết. Những đợt giảm giá lớn không còn là lý do để mua nhiều sản phẩm mà vài tháng sau vẫn chưa dùng tới.

Đặc biệt, việc mua đồ gia dụng nhỏ theo xu hướng cũng được cân nhắc kỹ. Một chiếc máy có thể trông rất tiện lợi trong video quảng cáo nhưng nếu chỉ sử dụng vài lần mỗi năm thì chưa chắc đáng bỏ tiền.

Ngân sách cho điện, nước, internet, điện thoại và các vật dụng sinh hoạt thiết yếu được khống chế ở mức khoảng 1,5 triệu đồng/tháng. Vào những tháng nắng nóng hoặc phát sinh chi phí cao, gia đình điều chỉnh các khoản linh hoạt khác thay vì cố ép mức sử dụng điện xuống quá thấp.

5. Những khoản chi cho con: Không chạy theo tâm lý nhà khác có gì, con mình phải có nấy

Đây là khoản khiến không ít phụ huynh khó kiểm soát nhất. Cha mẹ có thể rất tiết kiệm cho bản thân nhưng lại dễ dàng chi tiền cho con vì mong muốn con được hưởng những điều tốt nhất.

Từ đồ chơi, sách truyện, quần áo cho tới lớp học thêm, lớp năng khiếu và những hoạt động trải nghiệm, mỗi khoản đều có lý do để chi. Tuy nhiên, khi cộng lại, tổng số tiền có thể vượt xa dự tính.

Trong kế hoạch này, gia đình dành khoảng 2 triệu đồng/tháng cho các khoản học tập, sinh hoạt và nhu cầu thường xuyên của con, ngoài phần ăn uống đã tính chung.

Gia đình ưu tiên những khoản thực sự phục vụ việc học và sự phát triển của trẻ. Các lớp năng khiếu được lựa chọn theo sở thích, khả năng theo học lâu dài và điều kiện tài chính, thay vì đăng ký cùng lúc nhiều lớp vì sợ con thua kém bạn bè.

Đồ chơi cũng không được mua thường xuyên chỉ để thưởng cho con. Những dịp sinh nhật, lễ Tết hoặc khi trẻ đạt được mục tiêu quan trọng có thể có quà, nhưng không biến việc mua sắm thành phần thưởng mặc định.

Tiết kiệm khoản này không đồng nghĩa với việc cắt giảm cơ hội học tập của con. Điều quan trọng là biết phân biệt đâu là nhu cầu thực sự, đâu là khoản chi xuất phát từ áp lực so sánh giữa các gia đình.

Bảng chi tiêu 12 triệu đồng/tháng của gia đình 3 người

Dưới đây là bảng ngân sách tham khảo cho một gia đình có hai người lớn và một trẻ nhỏ, đã có nhà ở ổn định, không phải thuê nhà hoặc trả nợ mua nhà.

Khoản chi Ngân sách/tháng Ăn uống, thực phẩm 4.200.000đ Học tập và nhu cầu của con 2.000.000đ Điện, nước, internet, điện thoại, đồ sinh hoạt 1.500.000đ Đi lại, xăng xe, gửi xe 900.000đ Quần áo, mỹ phẩm, mua sắm cá nhân 600.000đ Ăn ngoài, cà phê, vui chơi 800.000đ Y tế, thuốc men thông thường 500.000đ Hiếu hỷ, quà tặng, giao tiếp 700.000đ Dự phòng phát sinh trong tháng 800.000đ Tổng cộng 12.000.000đ

Đây là bảng ngân sách minh họa, không phải số liệu khảo sát hay mức chi tiêu phù hợp với mọi gia đình. Các khoản học phí lớn, bảo hiểm, sửa chữa nhà cửa hoặc chi phí bất thường cần có quỹ riêng.

Điểm đáng chú ý là gia đình không chia đều tiền cho tất cả nhu cầu. Những khoản thiết yếu như ăn uống, học tập của con và sinh hoạt được ưu tiên, trong khi mua sắm cá nhân, ăn ngoài và giải trí được đặt giới hạn rõ ràng.

Khoản dự phòng 800.000 đồng cũng đóng vai trò quan trọng. Nếu tháng đó có đám cưới, con cần mua thêm đồ dùng học tập hoặc phát sinh một hóa đơn ngoài dự kiến, gia đình vẫn có một khoảng linh hoạt mà không lập tức phải vay mượn.

Tất nhiên, khoản dự phòng hằng tháng này không thể thay thế quỹ khẩn cấp dành cho những rủi ro lớn như mất việc, bệnh tật hoặc sửa chữa nhà cửa.

Không phải tiêu ít mới giỏi, mà là biết khoản nào đáng tiêu

Nhìn vào bảng ngân sách, có thể thấy 12 triệu đồng/tháng không phải mức chi tiêu dư dả cho mọi gia đình 3 người. Với những người đang thuê nhà, trả góp căn hộ, có con học trường tư hoặc phải hỗ trợ cha mẹ, mức tiền này có thể không đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản.

Tuy nhiên, điều đáng học hỏi không nằm ở việc bằng mọi giá phải đưa tổng chi tiêu xuống còn 12 triệu đồng. Giá trị thực sự nằm ở cách một gia đình xác định mức ưu tiên và không để những nhu cầu phát sinh theo cảm hứng chi phối toàn bộ ngân sách.

Một gia đình thu nhập 20 triệu đồng nhưng chi tiêu không có kế hoạch vẫn có thể rơi vào tình trạng cuối tháng chẳng còn đồng nào. Ngược lại, gia đình có thu nhập tương đương nhưng biết phân bổ ngân sách, duy trì quỹ tiết kiệm và hạn chế những khoản không cần thiết sẽ có khả năng chủ động tài chính tốt hơn.

Đặc biệt, việc kiểm soát 5 nhóm chi kể trên không nhất thiết phải thực hiện bằng những quy tắc cứng nhắc. Có tháng cả nhà muốn đi du lịch, có tháng cần mua sắm nhiều hơn cho con hoặc thay một món đồ gia dụng đã hỏng. Khi ấy, ngân sách hoàn toàn có thể điều chỉnh, miễn là gia đình hiểu rõ số tiền tăng thêm đến từ đâu và có nguồn bù đắp phù hợp.

Sau cùng, sống tiết kiệm không phải là cố gắng tiêu ít hơn tất cả mọi người. Đó là khả năng tiêu tiền có chủ đích, sẵn sàng chi cho những điều thực sự quan trọng và không để những món đồ, những cuộc mua sắm nhất thời làm ảnh hưởng đến sự ổn định lâu dài.

12 triệu đồng có thể là đủ với gia đình này nhưng lại thiếu với gia đình khác. Điều tạo nên sự khác biệt không chỉ là số tiền kiếm được, mà còn là cách mỗi nhà quyết định giữ lại bao nhiêu và tiêu vào những việc gì.